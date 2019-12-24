Самый богатый человек мира разводился шесть месяцев

38 млрд долл. получила после развода американская писательница 49-летняя Маккензи Безос. Со своим мужем, владельцем компании "Амазон", 55-летним Джефф Безос прожила 25 лет. Бракоразводный процесс длился шесть месяцев.

- После длительного периода искренних попыток спасти наш брак, мы все же решили расстаться и остаться друзьями, - говорит Джефф Безос. - Мы счастливы, что нашли друг друга, и благодарны за годы, когда были в браке. Если бы знали, что со временем разойдемся, мы все равно сделали бы это снова.

Компанию "Амазон" Безос основал в 1994. Сейчас его состояние оценивается в $ 114 млрд. Он - самый богатый человек в мире за всю историю. С Маккензи познакомился во время учебы в университете. После женитьбы жили в съемной квартире. Через несколько лет имели уже пять имений в США. Воспитывали четырех усыновленных детей. Они остались с матерью.

Сейчас Джефф Безос встречается с американской журналисткой 50-летней Лорен Санчес. Недавно они отдыхали на итальянском курорте Портофино. Поплыли туда на яхте бизнесмена стоимостью $ 400 млн.