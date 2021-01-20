"Рекомендовали дышать испарениями спирта, чтобы убить вирус"

- Недавно переболел коронавирусом в легкой форме. Первые дни чувствовал слабость. Вставать с постели не было ни желания, ни сил. Температура поднималась до 39 градусов. Сбивалась жаропонижающими. Кроме слабости и мышечных болей, больше всего донимало отсутствие запахов и вкуса. На 10-й день чувствовал себя лучше,- говорит блогер 27-летний Артем АЛБУЛ из Николаева. В 2017 году он создал украиноязычный научно-популярный ютюб-канал "Клятий раціоналіст". Развенчивает мифы, устойчиво укоренившиеся в обществе. Имеет 108 тыс. подписчиков.

Какие связанные с ковидом недостоверные слухи приходилось встречать?

— Кажется, что 90 процентов информации в интернете о коронавирусе — это ложь, манипуляции или искажения. Есть сообщество "По той бік новин", которое разоблачает ложную информацию. Из-за ее нашествия вынуждены были создать сайт "По той бік пандемії".

Больше всего лжи о лечении дома. Советовали вредные вещи. Например, дышать испарениями спирта, чтобы убить вирус. Но это ерунда, потому что он не живет вне клеток.

Была куча теорий о происхождении вируса. Мол, его создала биолаборатория. Хотя генетический анализ свидетельствует, что перешел к человеку от животных.

Случается слышать о теории заговора, будто бы пандемию искусственно раздули. Таким образом крупные мировые игроки пытаются положить экономику оппонентов. Эта теория бессмысленна, как и любая теория заговора.

С чего начался ваш ютюб-канал?

— Создал его летом 2017-го. Вынашивал идею полгода. Покупал технику, думал над названием. Но задолго до этого меня интересовала наука. Смотрел научно-популярные передачи, читал книги. Увидел британское телешоу QI, где Стивен Фрай с гостями обсуждают городские легенды и мифы. Многие вроде бы очевидные и правдивые факты на самом деле не являются таковыми. Рассказывал это знакомым и понял, что готов делать это для более широкой аудитории.

Какие мифы хотелось развенчать с самого начала?

- Был июль. Начинался сезон арбузов. Всех пугали нитратами в них. Сел разбираться и записал первое видео. Нитраты есть в арбузах. Но их не так много, как кажется. Съесть столько, чтобы навредить организму, невозможно.

С какими темами больше всего работали?

— Здоровье, медицина, питание, здоровый образ жизни и бытовые вещи. Это востребовано, потому что люди каждый день с этим имеют дело. Здесь больше всего дезинформации. Да если просто сказать — это неправда, вместо мифа останется пустота. Людям надо дать что-то взамен. Сосредоточиться больше на правде, которая должна заменить ложь.

Часть вашей работы - разоблачение мракобесия. Относительно чего у украинцев больше всего предрассудков?

- О здоровом образе жизни. Научно обоснованные советы скучные - питайтесь сбалансированно, достаточно спите, занимайтесь физическими упражнениями. Поэтому появляются сайты, блоги, инстаграмстраницы, которые рекомендуют конкретнее. Часто они противоречат здравому смыслу и научным подходам. Зато выглядят привлекательно и кажутся более эффективными.

Например, в Инстаграме здоровый образ жизни до недавнего времени не представляли без смузи и фрешей. Но свежевыжатый сок содержит много сахара и лишен клетчатки.

Информации многовато, люди не отличают правдивую от некачественной. Не могут критически прорабатывать огромные массивы. Советую ограничиваться качественными источниками. Они тоже могут содержать дезинформацию, но это менее вероятно.

А еще есть соцсети. Зависим от того, что попало в ленту. Люди не читают тексты - только заголовки. Думают, знают объективную картину. Это не так.

Случалось ли вам стать автором ложного утверждения?

- Страшно видеть, что люди неправильно толкуют мои видео. Распространяют их, а из подписи понятно — искаженно понимают, о чем рассказываю. Это меня заставило четко формулировать мысли.

Вы проверяете информацию или берете на веру?

- Невозможно проанализировать все. Исследую то, что собираюсь распространять.

Было время, когда пытался проверять слишком много. Это интересно, но сложно. Потому что отнимает все время.

Вы можете развивать ютюб-канал, в частности, благодаря ресурсу патреон. Он дает прибыль?

- Для украиноязычных блогеров патреон (интернет-платформа, предоставляющая творческим людям, независимым проектам возможность финансовой поддержки. Пользователи подписываются на автора и платят за его работы. - ГПУ) - это существенная поддержка. Сейчас это мои основные доходы. Потому что поступления регулярные. Другие источники дают меньше средств.

Украинцы имеют право смотреть украинское и готовы поддерживать это гривней. Я и сам поддерживаю десяток проектов - на патреоне и через пожертвования.

Ранее украиноязычному ютюбу было трудно конкурировать с российским. Ситуация изменилась?

- Растет количество украиноязычных каналов. Рано или поздно украинское информационное пространство должно перейти от количественного заполнения к улучшению качества. Пока мы на промежуточном этапе.

Вы выросли в русскоязычном Николаеве. На каком языке говорили в детстве?

- С детства я украиноязычный. Но нам казалось, что говорили на суржике. Потому что так называли говоры, которые есть в каждом селе. Когда приехал в Николаев, где говорили по-русски, думал, что разговариваю на каком-то низовом языке. Город побуждал перейти на русский, и на какое-то время это произошло.

Но и страна, и я менились. В моем информационном пространстве появились украиноязычные лидеры мнений. Когда решил создавать канал, знал - он будет на украинском.

Комфортно ли вам сейчас в родном городе, где среда в основном русскоязычная?

- Конечно, есть сложности. Потому что ты не такой, как все. В 95 процентах заведений говорят на русском и удивляются, когда отвечаю на украинском. Спрашивали, откуда я приехал. Меня это беспокоит. Человек, который не умеет говорить на государственном языке, у нас претендовал на должность городского головы. Представитель "Оппозиционной платформы-За жизнь" Владислав Чайка не может правильно произносить слова на украинском. До 2014 года такое воспринималось как норма. Но теперь это проблема.

Когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, говорили, что на мнение избирателей повлияли через соцсети. Победа Джо Байдена свидетельствует, что эти технологии уже не работают?

— Причина была не в технологии, а в том, что тогда она была новая и не все ее использовали. Команда Трампа работала с ней больше. Сейчас эта технология стала понятнее и распространенее, доступна обоим кандидатам.

Как вы отдыхаете?

— Люблю смотреть туториалы (пошаговые инструкции в виде видео или изображений. - ГПУ) о съемке видео, монтажа, работе с техникой. Встречаюсь с друзьями, читаю.