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четверг, 06 февраля 2020 05:30

"Ребенок был синий. Глаза открыл только на следующий день"

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- У новорожденной Софийки обнаружили низкий уровень тромбоцитов. После лечения они вернулись в норму. Дочка росла активная и энергичная. Но в 6 лет ей резко стало хуже. Попала в реанимацию. Диагноз поставить не могли. Отправили образцы ее слюны в Америку. Там обнаружили генетическую аномалию. От постоянных переливаний нарушилась работа печени, сердца, почек. Ее тошнит. Не имеет иммунитета, "ловит" вирусы. Врачи говорят, что нужна пересадка костного мозга, — рассказывает Оксана Алгаш, 42 года, из Ямполя Винницкой области. У ее дочки 6-летней Софии обнаружили врожденную мутацию генов.

— Беременность проходила хорошо. Анализы были в норме, — рассказывает Оксана Викторовна. — В областной Центр матери и ребенка муж привез меня за два дня до родов. Они были тяжелые — мучилась 7 часов. Умоляла, чтобы меня стимулировали. Врач настаивал: "Сама родишь". Софийка не закричала. Сделала это после кислородной маски. Ребенок был синий. Глаза открыл только на следующий день. Они были красные — лопнули сосуды. Впоследствии у нее обнаружили воспаление легких. А в анализах крови были пониженные тромбоциты. Врачи собирали консилиумы. Я поняла, что с ребенком что-то не то.

Софию с матерью перевели в отделение патологии новорожденных.

— С тех пор у каких только врачей не консультировались, и никто не мог поставить правильный диагноз. Дочь много натерпелась. Бесконечное пребывание в больницах, обследование, анализы, капельницы. Бывает, идет в манипуляционный кабинет и уже не всхлипывает, но слезы льются градом. Из-за слабого иммунитета не ходила в детский сад. Теперь спрашивает: "Мама, почему я не могу ходить в школу?"Девочке становится все хуже. Ей вливают тромбоциты и эритроциты. Но они снова резко падают. Тогда у дочки кровоточат губы, десна, течет из носа.

Оксана Викторовна — учитель младших классов, ее муж 42-летний Сергей Викторович работает строителем. Семья воспитывает еще 15-летнюю Веронику.

— С сентября на лечение Софийки потратили около 250 тысяч гривен, — говорит Оксана Алгаш. — Нам помогают неравнодушные люди со всей Украины. Пересадку костного мозга готова сделать израильская клиника. Выставили счет более чем на 219 тысяч долларов. Эту сумму нам самим не собрать, а времени совсем мало.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк, 4149 4991 3617 5773 или 5168 7573 3863 4704 (получатель — Алгаш Оксана Викторовна)

Автор: Любовь КАРНАРУК
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