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четверг, 27 августа 2020 05:40

"Разыскиваю одноклассницу, в которую был влюблен"

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"Сын живет в гражданском браке с женщиной, которая недавно ему родила ребенка, — пишет 56-летняя Людмила Денисовна из Полтавской области. - Данила записал младенца на себя, но жениться не собирается. Уже был раз в браке. Имеет дочь, с которой не общается. Душа болит из-за этого, но ничего не поделаешь. Недавно узнала, что он задолжал крупную сумму денег. Говорит, что это связано с предыдущим местом работы. Как такое могло произойти? Он имел хорошую должность, получал высокую зарплату. Не пьет, не курит, не играет в карты. С высшим образованием, школу окончил с золотой медалью. Муж выпивает, судьба сына ему безразлична. А я жду, когда в семье наступит покой".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Из конверта достает фото Даниила. Он загорелый, кареглазый, в красной рубашке.

- Покой вернется в семью, когда отец выйдет из запоев. Спасет его лечение от алкозависимости. Сын наведет порядок в своей жизни сам. И долг выплатит, и решится жениться во второй раз, если на него никто не будет давить. Женщина, с которой живет, станет для вас хорошей невесткой. Чтобы погасить долг, Даниил будет отдавать ежемесячно половину зарплаты. Но больше такой глупости не совершит и не будет доверять проходимцам.

"Разыскиваю одноклассницу Олю, в которую был влюблен в восьмом классе, — пишет 39-летний Андрей из Полтавы. - Она с родителями уехала в Россию. Я пришел провожать ее на вокзал, но опоздал на поезд. Друзья рассказали, что она впоследствии вернулась в Украину, жила в Хмельницкой области. Я дважды был женат, имею четверо детей. Об Оле думать не перестаю. В двух неудачных браках обвиняю родителей. Они боялись, что останусь холостяком. Знакомили с женщинами, которые добавляли в мою жизнь больше проблем, чем радости. Если бы Оля осталась в городе, наша жизнь могла бы сложиться иначе. Все эти годы корю себя, что не решился рассказать ей о своих чувствах".

Вкладывает фото девушки с двумя длинными косичками. У нее русые волосы, зеленые глаза. Есть родинка на левой щеке. Биоэнергетик зажигает свечу и обводит ею вокруг снимка.

- Ее найти помогут родственники, которые остались в Полтаве. Из Украины уехала несколько лет тому назад. Живет и работает за границей. Замужем, имеет взрослого сына. О ваших чувствах не догадывается. Попробуйте подружиться с ней в соцсетях. Теплая переписка обоим согреет душу и подарит приятные воспоминания.

"Имею одного сына, а невесток — две, — рассказывает в письме 60-летняя Светлана Тимофеевна из Ривненской области. - Живет Андрей с Марьяной, на которой женился шесть лет тому назад. Имеет от нее двух сыновей. Но подгуливал в деревне с Юлей, которая родила от него дочь. Он ребенка записал на себя, деньгами помогает. Когда из райцентра приезжает, везет им памперсы и продукты. Но перед Марьяной это как-то нечестно. Она обо всем знает. Признавалась, что страдает от его постоянных измен".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет ладонь на фото Андрея. Мужчина стоит в боксерках на берегу реки. Имеет татуировку на плече и ноге.

- Если поставите сына перед выбором, подаст на развод и пойдет жить к Юле. Эту женщину любил еще до того, как женился. Чувствуете вину, потому что заставили обручиться с девушкой, которая от него забеременела. Не корите себя. Им на судьбе было написано жить в браке. Тот любовный треугольник не дает покоя никому. Но скоро все развяжется безболезненно. Марьяна встретит другого мужчину. Поступок Андрея многих удивит. Будет бороться за жену, по-другому взглянет на семью.

"В 2008 году мне поставили диагноз "рак шейки матки", — пишет лучанка Александра, 30 лет. - Сыну тогда было 8 лет. Врачи настаивали на операции. Отказалась, ездила к травникам. Но каждый год, когда проходила медосмотр перед работой, врачи говорили, что без операционного вмешательства никак. В 2011-м родился наш второй сын, а в 2013 году - третий. Младший имел асфиксию при родах, но рос очень умным мальчиком. Рано научился читать, хорошо считал, писал левой рукой. Перенес две операции, потому что стал плохо слышать. Имел проблемы с лимфоузлами, поэтому летом возили на море, чтобы меньше болел. Но в мае пришла беда. Трагически погиб младший сын. Боюсь за детей. Как им пережить потерю брата? Они были так близки. Старший привел домой девушку, хотят жить вместе, но она еще несовершеннолетняя".

Присылает фото, сделанное на море три года тому назад. Супруги держат двух младших сыновей и племянника.

- Не вините себя в том, что произошло. Трагический случай забрал самое дорогое, но жить дальше надо ради мужа и двух сыновей. Вам есть кем гордиться. Старший сначала не будет хотеть учиться, а потом надумает поступать и получит высшее образование. Не сдерживайте его порывы. Жить с девушкой не позволите ни вы, ни родители невесты. Тогда может разозлиться и рвануть на заработки. Планирует снять квартиру и жить отдельно. Младшему тяжело без брата. С потерями, которые многим приходится пережить в детстве, непросто смириться всю жизнь. Часто будет ходить на могилу к братику. Объясняйте, что его душа на небе, наблюдает, любит и теперь будет охранять вашу семью много лет. Хотите забеременеть в четвертый раз и родить девочку. Для этого надо быстрее обратиться к врачу. После родов могли произойти изменения в диагнозе. На этот раз прислушайтесь к медикам.

Автор: Яна РОМАНЮК
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