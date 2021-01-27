"Всю жизнь меня сестра упрекает, что я влезла в ее семью, - пишет 76-летняя Анна Ивановна из Киевщины. - Не знаю, чем я ей не угодила. Не потому ли я расплачиваюсь всю жизнь? У детей судьба не складывается . Сын женился в третий раз, дочь и внучка - одиноки. Еще болеем все - у сына сердечные приступы, дочь годами от кашля не может избавиться. У внучки проблемы со щитовидкой".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта черно-белое фото супругов, сделанное полвека тому назад.

- Не вижу на вашей семье проклятия. Сын третий раз создал прочный и надежный брак. Невесткой будете довольны. Внучка тоже скоро выйдет замуж. Чтобы встретить суженого, ей стоит весной сменить работу. Получит интересное предложение в столице. Пусть не затягивает с решением. Эти изменения всей семье пойдут на пользу. Скоро будете иметь недвижимость в Киеве. Сыну надо найти хорошего кардиолога. Скоро может встать вопрос об операции.

"Дочь Люба родила в 16 лет, - пишет 58-летняя Александра Ивановна из Черкасской области. - Андрюша появился на свет глухой. В 4 года сделали операцию. Он впервые услышал голос матери и заплакал. Хорошо учился, рос добрым ребенком. Открыл свою пекарню-кондитерскую. Увлекся игровыми автоматами. Спустил 8 тысяч долларов, которые откладывал на квартиру. Я его прошу опомниться, но бесполезно ".

- Андрея от игромании спасет только лечение. Обратитесь к специалистам, пока не спустил на автоматах все, что имеет. Азарт ему передался от отца.

"С Иваном четыре года жили в браке, - пишет киевлянка Руслана, 38 лет. - Все было хорошо, пока он не сменил работу и не начал ездить в командировки. Не подозревала его в изменах, доверяла. Пока однажды не пришел домой, а из кармана торчат женские трусики. Разошлись. А через три года после развода решили попробовать еще раз, съехались. Я забеременела, мы поженились во второй раз. Боюсь, что снова вскочит в гречку, а я не буду знать".

- Доверять мужчине после измены самое сложное. Не ругайте себя за то, что не доверяете любимому. Нужно больше времени, чтобы между вами возобновились отношения, наполненные любовью, доверием и взаимопониманием. Отпустите сомнения и доверьтесь судьбе. Она укажет, как жить дальше. На других женщин он теперь не смотрит, потому что знает боль потери.