- Уволился в мае и поехал на четыре месяца путешествовать в Соединенные Штаты Америки и Канаду, - рассказывает киевлянин 30-летний Максим Семак. Вместе с друзьями проехал более 10 тыс. км по Северной Америке. Во время путешествия знакомили американцев с современной Украиной, встречались с диаспорой и собирали помощь для пострадавших в войне на Донбассе.

Общаемся с Максимом в бизнес-центре возле Контрактовой площади. Садимся в небольшой комнате с круглым столом.

- Здесь планировали с командой маршрут от Лос-Анджелеса до Вашингтона через Канаду. В него вошло более 430 городов. Подготовка заняла девять месяцев. В команду вошло 13 человек. Проект назвали "Млечный путь по Северной Америке", - говорит Семак. Отпивает чай из бумажного стаканчика.

После путешествия устроился на должность технического специалиста в крупную фирму спутникового мониторинга. Путешествует на велосипеде в Украине и за рубежом.

- Чтобы покрыть часть расходов на поездку, продавали национальную одежду и сувениры. Почти в каждом большом американском городе встречались с диаспорой. Говорили о войне на Донбассе, - вспоминает Максим. - Каждый день проезжали по 150-200 километров. Спешили на вечерние встречи. Иногда имели их по две. Люди спрашивали, что у нас происходит. Некоторым американцам приходилось объяснять, где Украина.

Странно было слышать украинский наших в Канаде. Звучит на гуцульский манер. Рядом с городом Эдмонтон построили музей под открытым небом. Воссоздали украинское село XIX века. Люди там живут и работают. Полют огороды, пекут хлеб. Даже копанки сделали, в которых жили первые украинские переселенцы, приехавшие без ничего.

Наши из диаспоры много работают. В начале карьеры без выходных по 12 часов в день бывает.

Большинство тамошних украинцев не готовят дома. Когда приглашали к себе, закупали продукты, поскольку у них пустые холодильники.

Собираются на обеды после воскресных служб, готовят наши национальные блюда. Для этого покупают украинские продукты в специальных магазинах. Видел торты "Рошен". Их привозят из Украины замороженными.

Мы немного экономили в "Макдональдсе". Там можно купить стакан напитка и потом его пополнять самому в автомате. Мы приходили со своей посудой и бесплатно мыли. Замечаний нам не делали.

Путешественники жили в палатке или гостили у местных украинцев.

- В Калифорнии подходили к людям и спрашивали, можно ли поставить палатку на их дворе, - добавляет Максим. - Нас приглашали почти все. Позволяли сходить в душ, пользоваться интернетом. Иногда отгоняли со двора собакой. -Как-то подъехали к ресторану на неогражденной территории ранчо. Хозяин выгнал нас. Его раздражало, что едим свою пищу, а не покупаем у него.