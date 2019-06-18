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среда, 19 июня 2019 05:30

Приходил за два часа до начала представления

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13 июня на Лычаковском кладбище во Львове похоронили оперного певца Романа ВИТОШИНСКОГО. Скончался на 79-м году от остановки сердца.

- Серьезных болячек не имел, умер внезапно, - говорит коллега и ученик 55-летний Олег Лихач. - За две-три недели до смерти еще ходил в парную - имел такое хобби. Вечером накануне смерти звонил внуку, просил принести газету.

Роман Витошинский работал солистом Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Был доцентом кафедры сольного пения Львовской музыкальной академии им. Николая Лысенко.

- Я познакомился с ним в 1985 году, когда пришел учиться оперному пению, - рассказывает Олег Лихач. - Он обладал редким по красоте и окраске голосом, брал всегда высокие партии. В почтенном возрасте его голос все равно звучал так, будто поет молодой парень. Было прекрасное чувство юмора, все жизненные ситуации воспринимал с улыбкой, проявлял самоиронию. Рассказывал, как в молодости преподаватель пригласил его на прослушивание в Большой театр в Москве. Когда ехал туда, на улице увидел очередь за мандаринами. Решил и себе купить, хоть в Большом театре его ждали корифеи оперного искусства. Говорил: "Попаду в театр или нет, а детям сладостей надо привезти".

- Если бы он родился позже, то, наверное, стал бы певцом мирового уровня. Так как Советский Союз был закрыт, такой возможности не имел. Любил говорить: "Излишняя скромность - первый шаг к забвению певца". Карьеристом не был. Вероятно, поэтому его все любили.

Был очень пунктуальным. Обычно артисты приходят за 45 минут до начала представления или своего выхода. Он был на месте за 2 часа. Серьезно готовился к выходу на сцену. Был общительным. Через полчаса в новой компании становился душой общества.

Роман Витошинский был женат. Остались дочь Наталья, сын Аркадий, внуки Максим и Юрий.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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