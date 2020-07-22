"Пригласил на пикник. Когда расходились, сказал, что должны ему деньги"

— В прошлом году в начале декабря нашли с женой недорогие авиабилеты в Индию. Вернуться домой должны были в марте 2020-го. Но из-за пандемии границы закрыли. Пришлось провести там шесть месяцев, - говорит строитель 41-летний Олег Сандецкий из Днипра. Из-за карантина с женой 51-летней Оксаной, полгода пришлось быть в Индии.

— Когда границы закрыли, думали, что это временно, — рассказывает. - Денег не хватало, поэтому поселились на берегу Ганга в палатке. На еду почти не тратились. Ели фрукты, которые росли на деревьях. Иногда варили рис. Учил английский, боли в спине вылечил йогой и медитацией в ашраме (индуистские монастыри, где изучают священные тексты, медитацию, мантры. - ГПУ) в Путтапарти. Жил и лечился бесплатно. Это у них распространено. Приезжают туда ради бесплатной медицины и духовных практик. Встречал там много русских. В разговорах темы войны не затрагивали. Политикой ни мы, ни они не интересуемся. Ищем хороших людей, которые развиваются, стремятся познать новое. Вместе занимались духовными практиками, гуляли. Как-то они пригласили посниматься в индийском фильме. Были такие, которые говорили, что им не нравится власть, но не могут ничего изменить. Обижать из-за этого - бессмысленно.

В Индии имел телефонную карточку местного оператора. Свою "Киевстар", к которой привязан мобильный банкинг, положил в телефонный чехол. В какой-то маршрутке его забыл. Искали по всем автобусам. Уже потеряли надежду. Когда возвращались к месту ночевки, сели в последнюю маршрутку. Смотрю, на сиденье - моя карточка. Чудо.

В Непале стали свидетелями кремации. Удивило, что люди улыбались, танцевали. Из похорон делают праздничное шоу. Радуются, когда человек переходить в другой мир.

В палатках у реки Ганг Олег и Оксана жили два месяца.

- Красивая природа, мало людей. Но через два месяца переселились в ашрам. Там бесплатно жили и питались. А потом нам сказали убираться. Одолжили деньги. Купили за 600 долларов билеты. Где-то в такую же сумму обошлось полгода жизни в Индии.

Олег Сандецкий путешествует с 2014 года. Побывал в 33 странах.

- На путешествия практически не тратимся. Места для ночлега находим через онлайн-сервис "каучсерфинг". Если не удается, ночуем в палатках или у друзей. Видим людей в их повседневной жизни. Те, кто путешествует через турфирмы, никогда такого не почувствуют.

Как-то автостопили в Турции. Остановилась БМВ. Водитель подвез и купил билет на маршрутку. В автобусе встретили русскоязычного турка, который учился в Казахстане. Пригласил в гости. Остановились у него на несколько дней. Подобное часто бывает. Водители приглашают в гости или спим в машинах дальнобойщиков.

Во время путешествия по Латвии принимал кузнец, который научил делать подкову и гвозди.

Водитель в Азербайджане пригласил на пикник. Выбирали мясо для шашлыка. Когда расходились, сказал, что должны ему деньги. Очень удивило и рассмешило. Сказали, что у нас нет. Махнул рукой.

Однажды хотели ставить палатку в поселении возле Стамбула. Вышел сторож с ножом. На английском не говорил, а мы турецкого не знаем. Показал, что хочет спиртного. Жестами ответили, что у нас нет. Дал знать, чтобы убирались.

В Узбекистане решили переночевать в палатке возле пригородного санатория. Подошла охрана, прицепились из-за регистрации. Милиция забрала в участок. Регистрация в этой стране нужна после трех дней пребывания. У нас в запасе был еще один. Предложили дешевле сделать. Ответили, что нет денег. Через полчаса вышел офицер и отдал паспорта. Спросили: "Где среди ночи в городе спать?" Он позвонил родителям, спросил, можно ли на ночь привести гостей. Нас накормили и положили спать. На следующий день дали денег на маршрутку.