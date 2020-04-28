Похороны Константина Могилевского были закрытыми

20 апреля в Ирпене на Киевщине умер художник 67-летний Константин МОГИЛЕВСКИЙ. Последние годы болел.

— Константин родом из Луганска. Там руководил художественным училищем. Когда переехал, работал учителем изобразительного искусства в Ирпенской школе художественного профиля №1. Создал свою студию, — говорит председатель Инвестиционного совета Ирпеня 38-летний Владимир Карплюк. — Мы обязательно почтим его память. Как художник он много вложил в развитие культуры Ирпеня.

Константин Могилевский был доцентом кафедры монументально-декоративного и сакрального искусства Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука. Его картины хранятся в украинских музеях и частных коллекциях в Венгрии, Польше, Австрии, Хорватии, Германии, Швейцарии, США, России.

— В октябре 2015-го Константин Викторович зашел к нам и предложил сделать выставку его работ. Ее видели не только в украинских городах, но и в Европе — Венгрии, Болгарии, Хорватии. Мы согласились. Это были натюрморты, пейзажи и портреты, — рассказывает Елена Плаксина из Ирпенского историко-краеведческого музея. — Константин Викторович был искусен в станковой живописи. Также делал мозаику, роспись. Его витражи украшают храмы и административные здания.

Похороны Константина Могилевского был закрытыми. Пришли только родные.