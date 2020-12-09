Петра Нестеренко-Ланько сбила машина

Львовский дизайнер 37-летний Петр НЕСТЕРЕНКО-ЛАНЬКО погиб в аварии. Автомобиль сбил его на пешеходном переходе в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

— На освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля "Ниссан" 1986 года рождения совершил наезд на мужчину, — говорят в полиции. - От травм тот скончался на месте.

Виновника аварии задержали. Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Петр Нестеренко-Ланько родился во Львове. Стать дизайнером решил в 12, после того как отец привел его в Академию художеств. Вскоре создал первую коллекцию - "Времена года". Для платьев, юбки и плащей использовал пивные крышки. В 16 лет начал зарабатывать деньги пошивом одежды. В 2008-м основал Львовскую Неделю моды.

- Мы познакомились после концерта в Органном зале, — рассказывает подруга, певица Наталья Половинка, 55 лет. - Он подошел и поблагодарил за колядку. Сказал, что хочет дружить и шить для меня. Когда ехала на вручение Шевченковской премии, принес наряд к поезду. Как-то пригласил на кофе и подарил голубой костюм, чтобы я пела в нем на следующее Рождество. Удивлялся, почему я всегда в черном. В тяжелый период создал прекрасное единственное цветное в моей жизни пальто. В Англии на гастролях подошла на улице женщина и спросила, какая фирма шьет такие красивые. Петр был весел и светел. Всегда спешил на помощь.

Петра Нестеренко-Ланько похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. У него остались родители и брат.