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вторник, 22 октября 2019 05:21

"Первый сексуальный опыт дети получают в 13 лет"

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387 несовершеннолетних сделали аборт в Украине в прошлом году. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун связывала статистику с отсутствием в школьной программе сексуального образования. Подобная дисциплина преподается в учебных заведениях многих европейских стран.

— Условное табу на разговоры об "этом" в украинском обществе — устоявшаяся вещь. Так исторически сложилось, что у нас упорно игнорируют тему сексуального просвещения в быту и учебных заведениях, — говорит директор Фонда Елены Пинчук "Антиспид" Ольга Руднева, 42 года. Говорим о том, когда и как родителям необходимо начинать говорить с детьми о сексе.

Чем опасен для общества страх перед разговорами на интимные темы?

— Распространением заболеваний, передающихся половым путем: ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, незапланированная беременность и аборты в раннем возрасте, психологические травмы. Ответственное поведение в половой жизни сводит этот перечень до минимума.

Родители часто не хотят говорить с детьми о сексе. Как начать?

— В нашем учебно-образовательном центре "Дружеская клиника для молодежи" проводится немало тренингов на тему: "Как говорить с детьми о сексе?". Часто взрослые стесняются вслух сказать слова "вагина", "пенис". Объясняем, что их ответ не является первоисточником. Дети уже имеют определенную "базу" из интернета или от друзей. Обязанность родителей — донести правильную информацию без искажений и штампов.

С какого возраста начинать беседы?

— Не важно, когда и к кому из родителей пришла ребенок с вопросами. Если его это интересует, надо отвечать. Обычно в пять лет дети начинают интересоваться своим появлением и различиями между полами. Говорить надо откровенно, но доступным для возраста языком.

На чем делать акцент в разном возрасте?

— В 5-летнем возрасте мы учим ребенка базовым вещам: как называются интимные органы, где они расположены. Рассказываем о личных границах: месте, где можно раздеваться или прикасаться к чужим людям.

Первый контакт с порнографией несовершеннолетние имеют в 8-10 лет. Картина, которую они созерцают, кажется максимально естественной. Важно им объяснить увиденное.

В среднем в Украине первый сексуальный опыт дети получают в 13 лет. Надо акцентировать внимание на противодействии болезням, которые передаются половым путем. Пропагандировать безопасный секс.

Как дети реагируют на такие разговоры?

— Сначала стесняются, опускают глаза. Поэтому на лекциях обычно начинаем с шуток, личных историй, чтобы установить доверие. Впоследствии аудитория готова к разговору и вопросам.

Когда в школах начинают говорить о половых отношениях?

— В учебной программе по "Основам здоровья" предусмотрена тема профилактики ВИЧ/СПИДа и полового созревания. Вопрос в том, сколько времени уделяется урокам и как доносится информация до детей. Избегание слова "секс" и производных от него — характерная черта учебников, которые мы исследовали. Да и большинство учителей не могут произнести вслух слово "секс". Не чувствуют себя уверенно. Лучше, чтобы об "этом" рассказывал специалист извне.

Автор: Иванна ВАТРАЛЬ
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