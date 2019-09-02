Перед смертью Михаил Пичкар потерял зрение и слух

21 августа в реанимации столичной клиники умер 16-летний Михаил ПИЧКАР из села Родниковая Гута Свалявского района на Закарпатье. В 2015 году у парня обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

"У Миши сильно болели суставы. Три недели провел в педиатрии, лечили артрит. Не помогло. Терял вес с каждым днем, пока в ноябре не назначили пункцию. Оказалось, что в крови избыточное количество бластов - незрелых клеток, которые способны убить организм", - написала волонтер Василиса Попович в "Фейсбуке".

За год лечения рак крови перешел в стадию ремиссии. После окончания девятого класса Михаил Пичкар готовился поступать в медицинское училище.

- Казалось, наконец-то мы преодолели болезнь. Миша начал восстанавливаться, вернулся к учебе. Играл в футбол, на баяне, обожал участвовать в туристических походах. Мечтал стать врачом, готовился к поступлению, - говорит мать Людмила Пичкар.

В этом году в июне у парня случился рецидив. Потерял зрение и слух. В польском Быдгоще ему сделали операцию по пересадке костного мозга. И после трансплантации обнаружили осложнения. В общем лечение обошлось в 17 тыс. евро - 510 тыс. грн. Деньги помогали собирать волонтеры.

В августе Михаил вернулся в Украину. В киевской больнице "Охматдет" должен был продолжить лечение.