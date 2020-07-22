Павла Двожана не могли похоронить четыре месяца

В Ладыжине, что в Тростянецком районе Винницкой области похоронили 29-летнего Павла ДВОЖАНА. В марте сбила машина в Таиланде. Там его кремировали, потому что из-за пандемии доставить на родину тело не смогли. Урну с прахом привезли в Украину через четыре месяца. Виновника ДТП до сих пор не нашли.

— В Таиланд Павел уехал после смерти матери, потому что в родном городе было трудно переносить горе. Там преподавал английский для детей, рассказывает друг 35-летний Евгений. Фамилию просит не указывать.

Ранее Двожан работал аниматором, репетитором по английскому языку и подрабатывал в местном кафе,

— Был душой компании, — добавляет Евгений. — По вечерам любил играть на гитаре. В первые дни после приезда в Таиланд познакомился почти со всеми учителями и детьми. Школьники полюбили его сразу. Павел был яркой личностью. Как-то поехал делать визу в Лаос. Хотя у самого денег почти не было, отдал последнее какому-то иностранцу, чтобы тот мог переночевать в гостинице.