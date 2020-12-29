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среда, 30 декабря 2020 05:30

Памятник Мирославу Скорику обойдется в 700 тысяч гривен

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- Больно реагировал на острые выпады в мою сторону. Но потом понял, глупости писали критики о Бетховена, Верди, Шопене, Чайковском, Прокофьеве. Каждое произведение имеет сторонников и противников. Когда все воспринимают его одинаково хорошо, значит, он не трогает по-настоящему ни сердце, ни воображение, - говорил композитор Мирослав Скорик. Умер 1 июня. Были проблемы с сердцем. Лечился в столичной клинике "Феофания".

Мирослав Михайлович преподавал во Львовской консерватории. Был художественным руководителем Киевской оперы. Написал около 100 композиций, создал музыку к 40 фильмам. В частности, к "Теням забытых предков" режиссера Сергея Параджанова. В 1987 году получил Шевченковскую премию, в 2008 году - звание Героя Украины.

От двух браков имел сына и дочь. Назар работает экономистом, Милана - художница. Любил смотреть комедии и собирать грибы. Имел дачу в Карпатах.

Похоронили Скорика на Лычаковском кладбище во Львове. К годовщине смерти там планируют поставить памятник. На это из бюджета Львовской области потратят 700 тыс. грн. Есть предложение дать имя композитора Львовской национальной филармонии. Президент Владимир Зеленский анонсировал основание государственной премии имени Мирослава Скорика - за весомый вклад в развитие музыкального искусства.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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