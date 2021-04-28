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четверг, 29 апреля 2021 07:16

Отец семерых детей утонул в пруду

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20 апреля в селе Шукайвода Христиновской громады Черкасской области похоронили трех местных жителей - 47-летнего Олега КРАВЦА, Павла КУТЕЛЕПУ, 45 лет, и 35-летнего Игоря БЕВЗЮКА. Накануне утонули в местном пруду.

- Глубина небольшая, но никто из трех мужчин не выжил, - рассказывает начальник Христиновской полиции Евгений Виецкий. - В тот вечер они ехали на автомобиле ВАЗ-2106. Машина не вписалась в поворот и заехала в пруд. Перевернулась и лежала в воде вверх колесами. Возможно, поэтому мужчинам не удалось выбраться. Были ли они пьяны, должна установить экспертиза.

- В тот день старший из них - Олег Кравец - отмечал день рождения жены, - добавляет сельский голова Шукайводы Владимир Музыченко. - Он - дальнобойщик, ездит грузовиком по всей Украине. После застолья собрался ремонтировать машину. Но заехал в местное кафе. Выпивал там. Посадил в авто двух - Кутелепу и Бевзюка. Вместе поехали еще праздновать. По словам очевидцев, машина двигалась медленно. У пруда упала в воду. Местные начали звать на помощь. Сын Павла Кутелепы и брат Игоря Бевзюка прыгнули в пруд. Разбили стекло и вытащили мужчин. Прибыла полиция, спасатели, "скорая". Делали искусственное дыхание, пытались реанимировать, но бесполезно. Для меня странно, что они даже не пытались выбраться из машины. То ли потеряли сознание от удара, то ли спали - неизвестно.

У Павла Кутелепы остались семеро детей. Старший - служит в армии. Остальные - школьного и дошкольного возраста. Олег Кравец имел двух взрослых детей. Игорь Бевзюк женат не был. Работал в местном лесничестве.

Автор: Юрий СТРИГУН
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