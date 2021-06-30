Олега Стукана нашли в багажнике автомобиля

В Тальном Черкасской области нашли мертвым 54-летнего Олега Стукана. Он - воин-афганец. В последнее время занимался обменом валюты. Накануне семья заявила об исчезновении.

- 16 июня Олег должен был приехать к больной матери. Но в среду его не было. Телефон не отвечал - абонент находился вне зоны досягаемости. Родные заявили в полицию об исчезновении. На второй день тело Олега нашли в багажнике его автомобиля на окраине города, - говорит знакомый Александр. Фамилию просит не указывать. - Простой был человек. Никакого превосходства, компанейский. Любил в шахматы играть. Кажется, даже кандидатом в мастера спорта был. На рынке менял валюту, часто там и играл. Был чемпионом района.

- Когда Олега нашли, был сильно избит. Все лицо - синее, - рассказывает свидетель. - А еще полиция обнаружила пачку денег. Их никто не трогал.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.

У Олега Стукана остались жена и два сына.