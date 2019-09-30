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вторник, 01 октября 2019 05:51

"Одноклассники делали вид, что меня вообще нет"

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— Очень хотел поехать в Англию. Думал, там будет легко. В Киеве учился в третьем классе, а в британской школе сразу попал в шестой, — говорит 12-летний Платон КРИВДИК. В прошлом году он 10 месяцев учился в Школе святой Агаты в Кингстоне, пригороде Лондона.

Отец мальчика Остап Кривдик работает политологом. В Британию поехал по образовательной программе, предусматривавшей устройство детей ее участников в местные школы. С женой Ольгой подали запрос в городской совет на пять школ. Через две недели им ответили, что их детей — Платона и 7-летнего Льва — готова принять Школа святой Агаты. Обучение бесплатное. Родители только платят раз в семестр добровольный взнос — 20 фунтов. Это — 600 грн.

— Я попал в школу в конце сентября, когда обучение уже началось, — рассказывает Платон Кривдик. — Был поражен игровыми площадками — они были с мягким покрытием. Дети по ним ходили босиком, даже в холод. Возле школы — парк с оленями. В озере плавали утки.

Меня познакомили с учительницей. Она была приветливая и коммуникабельная. Одноклассники мною не очень интересовались. Учительница их спрашивала: "Разве вам не интересно, дети, откуда Платон приехал?" Расспрашивала меня об Украине, чтобы я не чувствовал себя одиноким. Дети там оказались не добрыми. Многие из них считали меня странным и не разговаривали. А когда говорили, то выражали неуважение. Периодически делали вид, что меня вообще нет. У меня был друг Энтони. Его бабушка — украинка. Он знал немного украинский, всегда переводил мне. Благодаря ему я выучил английский. Через месяц мог почти свободно разговаривать. В Киеве ходил к репетиторам, но это не помогало.

Оценок в школе не ставили.

— Вместо них ставят галочки, — рассказывает Платон. — Писать на английском не мог. Разрешили делать это на украинском, а потом переводить. В классе стояли треугольные столы, которые складывались в кружочек. Школьники писали на белых досках фломастером, который можно стереть. Часто на математике проводили конкурс, кто быстрее поднимет доску с правильным ответом. В конце урока смотрели развивающие фильмы на разные темы. Почти каждый второй урок были контрольные. Домашние задания дают в конце недели. На физкультуре каждый месяц посвящен какому-то виду спорта. Был сезон баскетбола, бадминтона, тенниса, футбола, бейсбола. Классы имеют названия. Я учился во "Фламинго", младший брат - в "Воробышках". К учителям обращались мисс, миссис и мистер.

Директор школы ежедневно встречала и провожала детей.

— Это было приятно, потому что в украинских школах они всегда сидят в кабинетах, — говорит Кривдик. — Однажды родителям пришло письмо из школы: "Как прекрасно ваши дети играют в снегу... пожалуйста, можете ли вы дать им какие-то шарфы, чтобы они не замерзли?"Были удивлены, потому что у нас это звучало бы так: без шарфа и перчаток детей в школу не приводить.

У нас было два перерыва. На большой детей выпускали на улицу, когда шел дождь — мы играли в классе в настольные игры. Блюда для детей выбирают родители с помощью специального приложения. Раз в неделю кормили фастфудом. Фирменное блюдо — фиш энд чипс — жареные рыбные палочки и картофель фри.

Перед уроками мобильные телефоны забирали и закрывали в железных шкафах. Британцы пунктуальны. Если опоздаешь больше, чем на 5 минут, в школу не пускают — ее закрывают на замок. Чтобы попасть внутрь, шли к входу для учителей. Там лежала книга, в которую надо было записать причину опоздания. Нельзя раньше уходить из школы и прогуливать. Единственная уважительная причина — диарея. Мама этим пользовалась.

Еженедельно в школе устраивали лотерею.

— Розыгрыш проводит учительница. Трясет коробочку, а затем вытягивает из нее бумажку с именем победителя. Призом обычно была игрушка. Чтобы принять участие в лотерее, надо это заслужить — хорошо учиться и вести себя хорошо. Мое имя попадало в коробочки только раз.

В Британии шестой класс — последний в начальной школе.

— Есть традиция — выпускной устраивают родители пятиклассников. На дворе стояли столы, но еды на них было мало. Для родителей работал бар. В лотерее можно было выиграть для них бутылку виски. Подарили Библию и альбом с нашими фотографиями. Я там кудрявый — мама говорила, что в Британии стригут дорого и плохо.

Кричать на детей нельзя

В Киеве Платон Кривдик учился в государственной школе. Позднее родители перевели его в частную.

— Первая школа была плохая. Там давали невкусную еду, а учителя кричали и запугивали. Когда меня перевели в частную, там все было прекрасно. Но мои результаты в учебе упали.

В Англии вообще кричать на детей нельзя. Если услышат, что родители повышают голос, могут лишить прав. Как-то мы гуляли с мамой и местной женщиной. Когда я выбежал на дорогу, мама закричала: "Платон!" Наша спутница взяла ее за руку и тихо сказала: "Мы здесь говорим так: "Не мог бы ты, пожалуйста, подойти ко мне". Громко разговаривать на улицах не принято.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО
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