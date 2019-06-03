О болезни говорила смиренно

Во Львове умерла писанкарь и переводчица 43-летняя Анна КОСИВ. Последние годы боролась с раком.

- 31 января 2018-го встретились с Аней, когда она привела ко мне на диагностику мать Марию Богдановну, - рассказывает подруга 47-летняя Оксана Слинько. Она - специалист по коррекции осанки. - Была шокирована изменением ее внешности. Аннушка рассказала, что борется с онкологией. Говорила, за рубежом перенесла несколько операций, и ее состояние улучшилось. Даже после этого она больше заботилась о матери. О своей болезни говорила смиренно. Чувствовался покой и полное принятие судьбы.

Анна Косив работала на кафедре переводоведения и контрастивной лингвистики в Львовском университете им. Ивана Франко. Писанкарством увлеклась несколько лет назад. Работы хранятся в Музее писанок при монастыре сестер-студиток во Львове. В 2016-м вышла ее книга "Писанки Анны Косив. Трипольские мотивы" во львовском издательстве "Свичадо".

- Аннушку я знала более 13 лет - добавляет Оксана Слинько. - Она ходила ко мне на лечебную гимнастику по коррекции осанки. Был сколиоз второй степени. Серьезно и добросовестно занималась. Помню, как радовалась, когда позвоночник перестал болеть. Она переводила на английский язык информацию для моего нового сайта. Сделала все безупречно. Была тихим, спокойным, ласковым и добрым человеком.

Похоронили Анну Косив на Лычаковском кладбище во Львове. У нее остались мать, муж и брат.