Неонила Светозарова делает платья из собачьей шерсти

— Имею двух собачек породы бишон фризе, или французская болонка — Купидона и Афину. Их надо вычесывать, а летом — стричь. Их шерсть мягкая и кудрявая, не вызывает аллергии. Решила из нее что-то делать, — говорит 54-летняя Неонила СВЕТОЗАРОВА из села Тахтаулово близ Полтавы. Восемь лет производит одежду из собачьей шерсти.

Неонила Светозарова раньше жила в Каменском на Днепропетровщине. В 2016-м переехала на Полтавщину. В областном центре живут ее дочь и внуки.

— В Каменском работала учителем художественной культуры и изобразительного искусства, — рассказывает. — Прядение из собачьей шерсти было лишь хобби. А тут стало бизнесом, потому что работы по специальности найти не могу.

Нитки из собачьей шерсти прядет на старой прялке. Потом вяжет из них носки, варежки, жилеты, пояса, валенки и платья.

Пик заказов приходится на осенне-зимний период, — говорит. - Многие вещи уехали за границу - в Германию, Молдову, страны Балтии. Они хорошо носятся. Их стирают руками в теплой воде без хлора и порошков. Добавляют жидкое мыло, шампунь и ополаскиватель. Сушат на горизонтальных поверхностях. Одежда из собачьей шерсти помогает при простудах, хорошо прогревает тело и одновременно "дышит". Также помогает при болезнях сосудов, суставов, полиартритах. Собачья шерсть хоть и мягкая и приятная на ощупь, но немного колется. Это разгоняет кровь, улучшает ее циркуляцию. В носках из собачьей шерсти ноги не потеют.

Варежки и носки Неонила Светозарова продает по 200-250 грн, валенки стоят 400 грн. Дороже всего обойдутся жилеты — почти 6 тыс. грн. Их заказывают клиенты из-за рубежа.

— Как-то получила необычный заказ — создать пальто. Собачью шерсть надо было "посадить" на трикотаж. Узор сделала под петриковскую роспись. Потом начала изготавливать из собачьей шерсти платья. Украшаю их цветами и пейзажами. Для узоров заказываю в интернете овечью разноцветную шерсть.