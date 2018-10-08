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вторник, 09 октября 2018 05:51

Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
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"Когда нам была нужна помощь во время Революции на граните, она пришла и легла на гранит вместе со студентами. Потому что Украина и борьба за нее были в ее сердце. В ее талантливом, смелом и добром сердце", - написал бывший народный депутат 49-летний Александр Доний в "Фейсбук" об актрисе Неониле Крюковой. Утром 5 октября она умерла в Киеве на 74-м году после инсульта.

Неонила Валерьевна родилась в селе Поповка Онуфриевского района Кировоградской области. Отец - русский. Погиб во время Второй мировой войны.

- С папой связано воспоминание о первых выступления, - рассказывала. - 4-летняя я стою на стуле, держу зеленые и желтые треугольнички - папины фронтовые письма к маме. Передо мной публика: соседки, бабушка, дедушка. Я знаю эти письма наизусть - мама научила. Но делаю вид, будто зачитываю. Женщины плачут, меня захватывает, что я обладаю таким влиянием на людей, хочу, чтобы слушали вечно.

Неонила Крюкова была актрисой Полтавского музыкально-драматического театра им. Николая Гоголя, литературного театра "Слово" при Союзе писателей Украины, Национальной филармонии. Снялась в фильмах "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота" и "Кайдашева семья". Получила звание народной артистки и Героя Украины.

- На первом курсе театрального института нас послали в колхоз. Жили в одной комнате, сдружились. Потом я стала крестной матерью ее дочери, - говорит актриса и педагог 70-летняя Мирослава Резниченко. - Когда Нила рассказывала о своих односельчанах, это были моноспектакли. Можно было слушать часами, широко раскрывались рот и глаза. Она все оформляла литературно, талантливо. За ней часто ходили студенты и слушали.

У Нилы был твердый характер. Говорила, что думала. Никому никогда не поклонилась просто так. Не говорила ласковых слов людям, которые были ей неприятны. Ее боялись, когда выходила на сцену. Думали, может добавить от себя что-то запрещенное.

- Нила была искренняя и очень преданная людям, - рассказывает актер и бывший народный депутат Иван Гаврилюк, 70 лет. - Одна из первых ездила выступать перед чернобыльцами-ликвидаторами. Многие делали это, чтобы получить льготы. Нила их не брала. Говорила, как можно сравнить два дня выступлений с жизнью там месяцами.

Неонила Крюкова подготовила 17 сольных концертных программ по произведениям украинских писателей - вопреки советским запретам. В 1981 вместе с певицей Галиной Менкуш поставила моноспектакль "Маруся Чурай" по поэме Лины Костенко. Через три года создала моноспектакль по роману Олеся Гончара "Собор", который был под цензурой.

- Сделать спектакль по "Марусей Чурай" подговорил Григор Тютюнник. Понимала, выступать будем один раз, и то - если прорвемся, - вспоминала актриса. - Билеты на спектакль раскупили задолго до премьеры. Идеологи из горсовета, руководство филармонии в панике: что делать? Придумали - в день премьеры спектакль переносят с филармонии в клуб завода "Арсенал". Туда свозят пэтэушников. Рассчитывали, что люди с билетами придут на спектакль, увидят темные окна филармонии - и уйдут. Я успела сообщить только нескольким друзьям.

Черная "Волга" дежурит день под окнами моей квартиры, вечером доставляет в клуб. И вдруг! Вижу несколько десятков гопников, а остальные залы битком набита своими людьми. Они стоят в проходах, сидят под сценой, ютятся в дверях. Мои друзья стояли под филармонией и направляли людей в клуб. Я тогда читала "Марусю Чурай", как никогда.

Неонила Крюкова была участницей революции на граните 1990 года. Голодала вместе со студентами. Поддерживала оранжевую революцию.

- Она бросится любого спасать, или пойдет на баррикады. Это для нее не проблема, - говорил поэт Борис Олийнык (умер в 2017 году. - ГПУ). - Один из индийских философов пишет, что у христиан и буддистов есть общее мнение - ударили по одной щеке, подставь вторую. Думаю, Нила из тех людей, которые не подставили бы вторую щеку.

В 2006 году Неонила Валерьевна травмировала позвоночник. С тех пор была прикована к постели.

- Врачи сказали, что нервная система не выдержала 12 лет паралича, - говорит Мирослава Резниченко. - Ее дочь Мирослава рассказала, что последние дни Нила была будто во сне. Несколько дней тому назад проснулась и попросила посмотреть, как заканчивается стихотворение Дмитрия Павлычко. Пока дочь ходила к компьютеру, она снова уснула.

Неонила Валерьевна жила в Киеве. У нее остались дочь, журналистка Мирослава Барчук и внук Иван-Нестор. Была разведена с народным артистом Анатолием Барчуком. Он умер в 2015-м.

"Выдубицкий монастырь - мамино любимое место в Киеве", - написала в соцсети дочь Мирослава.

Там состоялась поминальная служба. Неонилу Крюкову похоронили на столичном Байковом кладбище.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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