Наталья Бойко четыре дня лежала мертвая в квартире с 45 котами

Четыре дня пролежала мертвая в квартире 61-летняя Наталья Бойко из Львова. Держала 50 котов. Ее отсутствие заметили соседи и вызвали полицию.

- Рассказывают, что она голодала, недоедала, но котам покупала корм большими пачками, - рассказывает волонтер 38-летняя Андриана Байло. - Пани Наталья была интеллигентная. Социальной помощи не требовала, сама себя обслуживала. Котов подбирала на улице. Со временем они сами начали к ней приходить. Но на одну пенсию прокормить столько животных трудно. Где-то неделю назад несколько котов умерли. Еще одного нашли неживым возле нее. Когда выносили тело, трое убежали. Остался 41 кот.

Наталья Бойко умерла от остановки сердца. Была одинокая, родственников не было. Сейчас нашлось два человека, которые претендуют на ее квартиру.

- Говорят, они ей не родня, но были близкими друзьями. Последний раз наведывались в мае, - продолжает Андриана Байло. - Но мы с волонтерами не увидели, чтобы женщине кто-то помогал. Соседка говорила, что никто к ней не заходил. "Наследники" от котов отказываются. Позволили нам приносить животным еду и забрать их, если хотим. Некоторых уже пристроили. Теперь надо и остальных отдать в хорошие руки.