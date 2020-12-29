Наследство Армена Джигарханяна достанется приемном сыну

У российского актера Армена Джигарханяна был сахарный диабетом, проблемы с сердцем и болезнь почек. Умер 14 ноября на 86-м году в московской больнице.

"Он был человеком невероятным. Если шутил - все катились со смеху, если ему уж приходилось грустить - то и все вокруг пускали слезу. Он был проникновенным, особенным. Ему удавалось то, что многим совершенно не под силу", - написала в инстаграме российская певица Любовь Успенская, 66 лет.

Армен Джигарханян был актером Московского театра им. Владимира Маяковского. В 1996 году создал собственный театр, который назвал в свою честь. Сыграл более 300 ролей в кино. Не поддерживал аннексию Крыма, отказался подписывать письмо российских деятелей в поддержку действий Кремля.

За жизнь трижды разводился. Его единственная дочь Елена была актрисой. Умерла от отравления угарным газом в 23 года. Наследство Джигарханяна достанется приемному сыну Степану. Он - внебрачный ребенок его второй жены Татьяны Власовой.

Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с дочерью. Вскоре там поставят памятник. Над ним работают российские скульпторы Микаэль и Ваге Согоян. На доме, где жил актер, установят мемориальную доску.