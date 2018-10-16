На центральном кладбище Черновцов похоронили горниста 75-летнего Василия КОЗАКА. 14 лет подряд он играл на трубе мелодию песни "Маричка" с башни городской ратуши. Исполнял ее ежедневно в полдень при любой погоде.

— Последние годы Василий болел, но не любил об этом говорить, — рассказывает художественный руководитель Буковинского ансамбля песни и танца Ярослав Солтес, 70 лет. — Недавно говорил, что уже не имеет сил. Нашли замену, а через неделю Василия не стало.

Василий Козак играл в оркестре Буковинского ансамбля Черновицкой филармонии, был участником оркестра народной музыки "Буковина". Имел жену, сына и дочь.

— Наши работники получают небольшие зарплаты. Всегда отпускал Василия играть на свадьбах, потому что это же дополнительная копейка для семьи, — продолжает Солтес. — Он никогда не опаздывал на репетиции и любил шутить. Василий до сих пор стоит перед глазами с чашкой кофе. Был непритязательным, но заядлым кофеманом.

Теперь на башне городской ратуши будет играть музыкант 55-летний Николай Блищук.

— Перед смертью Василий позвонил и сказал: "Коля, хочу, чтобы ты вместо меня играл на ратуше". Не смог отказать, — говорит он.