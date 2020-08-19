Надежда Стецюк выиграла мультиварку

- О победе в конкурсе узнала из газеты. Когда выслала квитанцию на розыгрыш, следила по спискам ежемесячно. Мультиварки дома не было, но всегда хотела, - говорит 65-летняя Надежда Стецюк из села Ярославка Летичевского района Хмельницкой области.

"Газету по-украински" выписывает третий год. Копию квитанции отправила в адрес редакции и выиграла мультиварку.

- С рождения живу в Ярославке, - говорит Надежда Прокофьевна. - После школы выучилась на швею. Работала в Хмельницком в ателье верхней одежды. Имею 20 лет стажа. В свободное время люблю читать. Выписываю несколько изданий на медицинскую и кулинарную тематику.

40 лет в браке с 61-летним Иваном Петровичем.

- Познакомились мы в Виннице. Поженились и стали жить у моей матери. Иван киномеханик, но по специальности не работал. Был в колхозе ездовым. Развозил коровам и лошадям корма. Когда колхоз развалился, мы с ним были надомниками - плели корзины из рогозы. Материал привозили сырой. Его надо было высушить. Весь двор был заложен изделиями. Дома имели большое хозяйство. Огороды обрабатывали лошадью. Лет 10 назад купили небольшой трактор. Воспитали двоих детей. Оба родились в марте, с разницей в три года. Александр - 28 марта, а Татьяна - 24-го. Сын с семьей живет в нашем селе. Дочь вышла замуж в Ровенскую область. Есть четверо внуков, - рассказывает Надежда Стецюк.