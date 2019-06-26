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четверг, 27 июня 2019 05:51

Надежда Хруцкая выиграла 500 гривен

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Мне никогда не везло с выигрышами. А здесь думаю: вышлю квитанцию, может, повезет. И действительно - попала в список победителей. За деньги, которые получила от редакции, снова выписала "Газету по-украински". То, что осталось, раздала внучкам, - говорит 67-летняя Надежда Хруцкая из села Михайлики Козельщинского района Полтавской области.

"Газету по-украински" выписывает с 2006 года. Копию квитанции отправила на адрес редакции и выиграла 500 грн.

Издание посоветовала наша почтальон Наташа Жаркова. Когда газета подорожала, то какой-то период не было денег на подписку. Но потом снова начала выписывать. Выписываю сразу на год. Читаю все. Больше всего нравятся страницы о кулинарии и политике, - говорит Надежда Владимировна.

Родилась в городе Стаханов Луганской области.

- Когда была ребенком, родители переехали в Михайлики. Я здесь и в школу пошла. После восьми классов поехала в училище Стаханова учиться на штукатура-маляра. Жила у тети по материнской линии. После окончания работала в городе, но не понравилось. Поэтому вернулась в село к родителям. Сначала варила в столовой еду. Но зарплата была небольшая. Устроилась дояркой на ферму. Работала, пока не распался колхоз. Сидели без работы и денег. Я жила за счет козьего молока, сдавала. Теми деньгами рассчитывалась за электроэнергию, - вспоминает Надежда Хруцкая.

- С мужем развелась. О нем вспоминать не хочу. Имею дочь Иру, ей 44 года. Ранее работала почтальоном, но сократили. Радуюсь двум внучкам. Яне - 24 года, имеет диплом психоаналитика. Живет в Кременчуге. Алена на три года моложе Яны. Учится в Полтаве на журналиста. Я в свободное время люблю читать. Есть много книг. Нравятся исторические. Внучки знают о моей любви к литературе. Часто привозят что-то новенькое.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
27
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