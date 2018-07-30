На месте аварии захоронили 77 капсул

— Ану, тихонько, служба Божья идет, — женщина в черной рубашке с золотистым орнаментом теребит в руках бумажный платочек, глаза заплаканы. Сидит на скамье под часовней Всех Святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии возле аэродрома во Львове.

— Баб, мне жарко. Еще долго? — спрашивает ее 9-летний Андрей.

— Священник отправит парастас, и пойдем к стрыйку (дядя. — ГПУ) на аэродром.

— Он еще маленький, не осознает, что произошло, — объясняет женщина. — Знает, что пришли дядю навестить. Моего сына, — вытирает глаза.

27 июля 2002 года на аэродроме "Скнилов" во время авиашоу разбился военный самолет Су-27УБ. Погибли 77 людей, в частности 28 детей. Пострадавшими признали 543 человека.

Панихида начинается в 10:00. Часовня — сразу у входа на Скниловский аэродром. Построена к первой годовщине трагедии, в 2003 году, за деньги жертвователей из всего мира. Рядом установлено 77 камней, которые символизируют погибших.

Вокруг церкви родные раскладывают портреты и цветы. От солнца прячутся под зонтами. Стоят молча. На поминальные мероприятия собрались больше 200 человек. К концу богослужения количество людей увеличивается.

— Я в один день потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, — 15 тысяч гривен. Которые пришлось еще и добывать в борьбе в суде, — говорит светловолосая женщина, на вид лет 40. Имя не называет.

После службы часть людей идут к автомобилям. Остальные — к автобусу, который отвезет на аэродром к "Сегменту памяти 77 ангелов" — памятному знаку на месте аварии. В нем захоронили капсулы с землей из могил погибших.

— Еду к своему крестнику Сергею Притуляку. Ему было 24. О его смерти узнала на девятый день, — рассказывает львовянка Татьяна Михеева, 55 лет. Со своей матерью, 80-летней Марией Варигодой, сидят на задних сидениях автобуса. Везут большую корзину с цветами. — В тот день нашей семьи не было во Львове. Когда услышали по радио, что произошла такая беда, — подумали: кто-то из близких мог быть там.

На авиашоу Сергей пошел с друзьями Романом и Сашкой. Они были однолетками. Умные ребята — закончили университеты, работали. И похоронены рядом на Скниловском кладбище.

— Друзья позвали Сергея на аэродром, он взял отгул на работе, — добавляет Мария Григорьевна.

— Когда нам рассказали о трагедии, отчаяние было невероятное, — вытирает платочком глаза Татьяна Михеева. — Очень любила его, имел характер на мой похожий. Отец Сергея умер через год. Инфаркт. У моей кумы остался младший сын — Саша. Сейчас ему 37. Я поняла ее боль, когда шесть лет назад умерла моя единственная дочь Елена, ей было 26.

Причиной катастрофы назвали ошибку пилотов

27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнилов" отмечали 60-летие 14-го авиационного корпуса ВВС Украины. Показательные полеты пришли посмотреть 10 тыс. людей. Во время маневров разбился истребитель Су-27УБ. Скниловская катастрофа, в которой погибли 77 людей, стала самой масштабной в истории авиационных шоу.

Причиной трагедии назвали ошибку пилотов. За штурвалом самолета были первоклассные летчики из группы "Украинские соколы" — Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Топонарь получил 14 лет заключения. Вышел через 11. Егорова лишили воли на восемь лет. Освободили через 2,5 года. Командующему 14-го авиакорпуса Анатолию Третьякову дали шесть лет, отсидел два — его помиловал президент Виктор Ющенко. Помощник руководителя полетов Юрий Яцюк получил пять лет тюрьмы, за решеткой провел почти три. Начальник службы безопасности полетов Анатолий Лукиных — четыре года условно. Ни один из осужденных свою вину не признал.