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среда, 28 августа 2019 00:45

На лечение Натальи Космолинской собрали 50 тысяч долларов

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23 августа на Лычаковском кладбище во Львове похоронили искусствоведа и журналистку Наталью Космолинскую. Она умерла от рака на 56 году.

- Наталья любила искусство и всю жизнь его исследовала, - рассказывает коллега 34-летняя Юлия Хомчин. - Она была хорошая, общительная, всегда готова помочь, активная, легкая на подъем, скромная. Узнав о болезни, боролась до конца. Не позволяла себя жалеть.

Наталья Космолинская заболела в 2016-м. Имела колоректальный рак с метастазами в печень. Перенесла две операции, прошла три курса химиотерапии. На ее лечение родственники и знакомые собрали почти $50 тыс. - 1,3 млн грн.

Наталья Космолинская окончила Киевский институт культуры и Киевскую академию искусств и архитектуры. Была заместителем директора по выставочной работе Львовского дворца искусств, редактором журнала "Реал Хом" и художественной страницы интернет-издания "Збруч". В последнее время работала в Институте стратегии культуры. Отвечала за направление образования. Остались дочь Мария, сын Петр и двое внуков.

- Наталья любила работу, выполняла ее профессионально, преданно и с глубоким пониманием дела, - говорит Юлия Хомчин. - Последний раз вместе с ней работали над организацией конгресса культуры "Переход 1989". Он состоится 11-13 октября во Львове, но уже без Наташи.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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