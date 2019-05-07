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среда, 08 мая 2019 05:35

Мужчины забегают выпить таблетку. Потому что в отеле их ждут

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- Как-то в маршрутке девушка напротив меня поздоровалась и улыбнулась. Ее соседка шепотом спросила: "Кто это?" Та эмоционально ответила: "Как ты можешь ее не знать? Это же продавщица из секс-шопа", - рассказывает 56-летняя Светлана Федорова из Черкасс. Более 14 лет работает продавцом в магазине интимных товаров.

Женщина имеет два высших педагогических образования. Также закончила медицинскую кафедру в Черкасском педагогическом университете. 15 лет работала учителем русского языка и литературы.

- Когда была в декрете со вторым ребенком, увидела в газете объявление - искали продавца-консультанта с высшим образованием в секс-шоп, - со Светланой Федоровой разговариваем в магазине, расположенном в одном из отелей города. Она - невысокая блондинка. Очки на веревочке периодически сползают на кончик носа. - Как пришла на собеседование, на витрине было разложено белье, стояли фаллоимитаторы и вагины разных размеров и цветов. Владелица спросила, как вижу себя на этом фоне. Ответила: "Спокойно. Все воспринимаю, как товар". Она хотела, чтобы продавец имел базовое медицинское образование, знал психологию и мог правильно общаться с клиентами. На стажировке все рассказала и объяснила. Пообещала позвонить, когда примет решение. Пока ждала звонка, снились возбуждающие кремы разных марок - не могла досконально запомнить, кому их надо использовать, когда и для чего. Через две недели позвали работать.

В магазин заходит высокий мужчина в спортивном костюме. Покупает интимную смазку. Бросает в пакет и поспешно выходит.

- Большинство людей думают, что секс-шоп - это бордель с товаром для извращений и продавщицей-проституткой, - продолжает. - Посетителям провожу экскурсию, рассказываю о товаре. Часто люди начинают смеяться, особенно если пришли компанией. А через неделю возвращаются и скупаются на тысячу-полторы гривен.

Приходит много представителей ЛГБТ-сообществ. Как-то зашла красивая девушка, похожая на куклу. Попросила подсказать ей что-то для двоих. Заинтересовалась товаром для однополых пар. Узнала, что она работает врачом, когда пришла в клинику на консультацию. Разговорились, обменялись комплиментами. Кто ее партнер поняла, когда увидела, как на эти слова реагирует медсестра.

Есть постоянный клиент, ему 50 лет. Как-то разговорились. Рассказал, что однажды дома застал жену во время секса с сыном. Личная трагедия толкнула его к однополым отношениям.

В магазин заглядывает женщина из соседнего магазинчика. Спрашивает Светлану, когда она пойдет на кофе.

- Секс - один из главных аспектов человеческой жизни. Отсутствие его у мужчин воспринимается как поражение. Если хороший партнер и классный секс - он свернет горы. Так же и у женщин. Постоянное неудовлетворение естественных потребностей приводит к проблемам со здоровьем. Гинекологи иногда сами направляют к нам пациенток. Приходила одна женщина - вымученная, злая и мрачная. Когда рассматривала товары, спросила, что именно ищет. Хотела отмолчаться, но потом быстро сказала: "У меня большие проблемы с женским здоровьем. Чуть не умираю. Врач "прописал" мужа, да негде взять. Сказал идти в секс-шоп". Подобрали ей вибратор. Через неделю в магазин зашел другой человек - расцвела, кожа сияла. Благодарила за помощь.

Несколько раз покупатели хотели вернуть товар. Уверяли, что не пользовались ни разу. Но к нему и подходить было противно - такой он заезженный. За все время работы вернули деньги один раз. Изделие имело заводской брак, недосмотрели. А вот пришел один человек и подарил фаллоимитатор. Мол, ему уже не надо, лежит без дела. Как ушел, сразу же выбросили.

На работе были забавные ситуации. Мужчины на ходу забегают выпить таблетку. Спешат, потому что в гостиничном номере их уже ждут.

Светлана Федорова в браке второй раз, имеет 25-летнего сына и 15-летнюю дочь.

- Дети к моей работе относятся негативно, - говорит Федорова. - Сын хочет, чтобы я вернулась в школу. Дочь мечтает, чтобы я стала флористом, так как цветы - это мое хобби. Муж первые несколько лет ревновал. Повторяла ему, что это только работа. Со временем успокоился. Вряд ли буду менять работу. В этой области я специалист.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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