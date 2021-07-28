"Старшей дочери 43 года, - пишет винничанка Мария Владимировна, 65 лет. - Имеет высшее образование, но по специальности не работала. Обслуживала одиноких престарелых. Жила с мужем и сыном в Кривом Роге, но развелась. Внук служит в Киеве. Дочь - на заработках. Пробовала создать семью. Но каждый новый претендент пытался использовать ее, потому что доверчивая. Внук собрался за матерью в Польшу. Мы с мужем переживаем за них обоих".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото. Кудрявая русая женщина обнимает сына в военной форме. Он - синеглазый, с густыми бровями.

- Дочь скоро будет счастлива. Темная полоса - позади. Встретила состоятельного человека, но не может решиться на серьезные отношения и переезд к нему. Сына заберет. Там он окончит университет и займется программированием. Будет быстро подниматься по карьерной лестнице. Без проблем вольется в коллектив, потому что ему легко даются иностранные языки.

"Дочь уехала на заработки, - пишет 73-летняя Оксана Ивановна из Киевщины. - На меня оставила внука. В девятом классе он стал неуправляем. Учится плохо, со школы приносит одни выговоры. Зачем мне на старости такие стрессы? Дочь возвращаться не планирует. Был хорошим парнем, а теперь не знаю, как его успокоить".

Присылает фото внука. Парень везет на велосипеде удочки. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг фото.

- У внука переходный возраст, но это скоро пройдет. Меньше жалуйтесь дочери на него, когда он рядом. Потому что от услышанного будет становиться агрессивным. Кому-то в этом возрасте помогает психолог, кто-то такое поведение подростков советует игнорировать. Оставайтесь для внука другом. Никого родного рядом нет. В следующем году возьмется за голову. Подтянет оценки по физике и математике.

"Последние полгода чувствую стресс и ярость, стала неуверенной в себе, - пишет жительница Чернигова Елена, 29 лет. - Муж познакомил с любовницей. Артему я доверяла больше чем себе. Закрывала глаза, когда вечером исчезал из дома. Он работает охранником. Говорил, что нужен на работе. А в это время ехал к ней. Рассказала обо всем свекровь. Она сердцем почувствовала, что у сына есть другая. Вдвоем прижали его к стенке, он и раскололся. Оказалось, что с его любовницей мы несколько раз отдыхали в одной компании, когда брал меня на корпоратив. Хотела ей отомстить, но поняла, что могу натворить беды. Опомнилась, собрала вещи и уехала на работу в Германию. Он дальше продолжает ходить к ней. Развод не дает. Оказывается, шесть лет скрывал отношения с другой женщиной. Начал встречаться с ней до нашей свадьбы".

Вкладывает в конверт фото с мужем. Супруги сидят возле мангала.

- Не хочет расставаться, чтобы не платить алименты. Также боится, что развод отразится на его карьере. В его фирме семейные ценности ставят превыше всего. Через полгода даже не захотите вспоминать об этом человеке. Встретите другого мужчину. Слушайте собственное сердце. Измена - это боль и отчаяние. Но иногда такие испытания жизнь посылает перед тем, как готовит для вас встречу с более ценным человеком.

"Старший сын взялся за голову, бросил пить, - рассказывает в письме 72-летняя Оксана Владимировна из Киевщины. - А с младшим - одни проблемы. Иван после развода запил. Во второй раз женился на женщине с ребенком. Родилась у них девочка. Пожили немного вместе и невестка ушла без причины. Через два года после развода она снова родила. Говорит, что ребенок его, потому что виделись несколько раз. Он как раз перестал пить, а теперь взялся за рюмку. Перенес операцию, появились проблемы с мужским здоровьем ".

Вкладывает в конверт паспортное фото сына. У него карие глаза и короткие черные волосы. На подбородке - родинка. Биоэнергетик сканирует снимок ладонью, закрывает глаза.

- Сын сдаст тест на отцовство. Это поможет развеять сомнения. Не настаивайте на повторной операции. Проблемы со здоровьем решит лекарствами. На некоторое время вернется ко второй жене, но отношения прервутся. Она найдет другого мужчину. Сын скоро приведет третью невестку, которая заставит его взяться за голову. Закодируется. Устроится на фирму, где его будут уважать, как специалиста.

"Всю жизнь прожила с отчимом, - пишет винничанка Анастасия, 30 лет. - Отец бросил мать, когда брату было 4 года, а мне 2 месяца. Не знали, кто он и откуда, пока в прошлом году брат не предложил его разыскать. Наняли человека, который помогает найти родственников. Оказалось, что отец жил на соседней улице. Волосы встают дыбом, когда думаю, сколько раз могли пересекаться. Договорились о встрече. Пришел беззубый седой мужчина, от которого несло перегаром. Работает на рынке сторожем. Имел две жены, но ни с одной не сжился. Последняя отобрала квартиру. Теперь он ночует там, где работает. Спрашиваю, почему не искал нас с братом. Говорит, что следил, пока мы в школе учились. Деньгами помочь не мог, а навязываться не хотел. Думала позвать его жить к нам, потому что у нас четырехкомнатная квартира. Но мать и муж запретили. Когда вижу этого человека, сердце болит от жалости. Не знаю, знакомить ли с ним внуков. Сыну 8 лет, дочке - 4 ".

- Так увлечетесь помощью отцу, что наберетесь кредитов. Одумайтесь, пока не поздно. Он человек взрослый и выбор сделал. Живет, как ему нравится, и ни о чем не жалеет. Почему же вы должны переживать? Отношения с ним можно поддерживать. Но если звонить перестанете, не удивляйтесь, что не будет давать о себе знать. Привык жить отшельником. Внуков к знакомству с таким дедом лучше подготовить. Послушайте мужа и брата. Не навязывайте свою компанию человеку, который игнорировал вас 30 лет. Это поможет вернуть спокойствие в ваш дом и сердце.