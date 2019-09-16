- Дядя Миша был хороший хозяин. Держал кроликов, кур, свиноматку, имел с полсотни ульев. Половину пенсии откладывал. Планировал купить корову, но не успел, - говорит 47-летний Виктор Мусиенко из Кагарлыка на Киевщине о соседе Михаиле Олефиренко, 63 года. 10 сентября его похоронили на городском кладбище.

Две недели тому назад Михаил Олефиренко упал с лестницы. Получил переломы руки и ноги.

— В тот день к нему приехал в гости сын из Киева, — рассказывает Виктор Мусиенко. — Немного выпили. Вечером начал накрапывать дождь. Дядя Миша решил спрятать на чердаке сено. На мокрой лестнице поскользнулся и упал. Его сразу забрали в больницу. Диагностировали черепно-мозговую травму. На ноге сделали операцию, потому что был открытый перелом. Руки загипсовали. Через 10 дней выписали домой. Утром он не проснулся. Умер во сне. Видимо, у него были еще какие-то травмы внутренних органов. Но врачи не досмотрели.

Михаил Олефиренко работал на местном заводе "Кагма". На пенсию вышел восемь лет тому назад. Занимался домашним хозяйством. С женой воспитал сына Михаила. Ему 41 год, работает инженером.

— Дядя Миша был веселый и жизнерадостный, — говорит Мусиенко. — Любил пошутить, знал много анекдотов. С женой хорошо жил. Называл ее Раечкой. Был мастером на все руки. Сам построил дом, провел воду, построил камин. Никогда не отказывал в помощи соседям. И кирпич клал, и штукатурил, и крыши менял. Говорил: "Надо людям помогать, может, и мне когда-то помогут". Верил в Бога, каждое воскресенье ходил в церковь. Мечтал о быстрой смерти.