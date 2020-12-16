Марию Гель похоронили рядом с мужем

Во Львове попрощались с вдовой политзаключенного советских концлагерей Ивана Геля, депутатом первого созыва Львовского городского совета Марией ГЕЛЬ. Умерла в 83 года.

Мария Гель родилась в селе Дрогоев Перемышльского уезда, которое сейчас в Польше. Ее семью принудительно выселили во время операции "Висла". Жили в Верхней Белке вблизи Львова, были под постоянным прессом НКВД. В начале 1960-х Мария Иосифовна познакомилась с будущим мужем диссидентом Иваном Гелем. После того как он 16 лет провел в заключении, поехала с ним в ссылку в Республику Коми. Во Львов вернулись через пять лет.

— Пока ее муж был в ссылке, выдерживала позицию порядочной украинской женщины, — рассказывает коллега по горсовету 63-летний Григорий Чопик. — Стерпела все унижения, предвзятые взгляды руководителей, но не сдалась. Понимала, что муж боролся за справедливое дело. Была хорошей советчицей. Понимала жизнь, разбиралась в церковных вопросах. Как-то рассказывала, как забирала мужа из заточения. На поезде проезжали поля кукурузы. Тот удивлялся и радовался так, будто видит ее впервые.

Марию Гель похоронили на Лычаковском кладбище во Львове в семейном склепе рядом с мужем, которого не стало в марте 2011 года. Остались дочь, внуки и правнуки.