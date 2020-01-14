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четверг, 16 января 2020 06:10

Константин Бромберг пережил жену на три месяца

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— В США Бромберг ничем, связанным с кино, не занимался и даже не пытался. Он просто жил и мечтал. Имел удивительные планы создания передвижного музея с копиями мировых шедевров кинематографии, — говорит российско-американский сценарист 43-летний Константин ИДОВ о режиссере Константине Бромберге. 10 января он умер на 81-м году в американском Детройте.

Константин Бромберг родился в Харькове. Окончил сценарный факультет Всероссийского института кинематографии. Работал корреспондентом советского агентства "Новости" и режиссером телевидения в Воркуте. Впоследствии стал художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран". Снял пять фильмов. В частности, "Чародеи" и "Приключения Электроника". За последнюю в 1982 году получил Государственную премию СССР.

— Сначала планировалось, что главных героев — Электроника и Сыроежкина — сыграет один мальчик, но потом решил, что интереснее будет взять близнецов, — рассказывал Константин Леонидович. — Одесская киностудия объявила поиски братьев, которые умели бы все: играть на гитаре, танцевать, петь и водить мопед. Пробы затянулись. Но однажды на пороге киностудии появились 12-летние близнецы Юра и Володя Торсуевы, которых на кастинг направил завуч школы. Их сразу утвердили. Для съемок ребят перекрасили в блондинов. В школе им было сложно из-за такого вида. Просили разрешения постричься. Но смогли сделать это только после завершения съемок.

В 1980-х Бромберг начал сотрудничать с телеканалом Си-Эн-Эн. В конце 1990-х переехал в США к дочери вместе с женой. Ее похоронил в прошлом году в ноябре.

Автор: Марта ГАЛКА
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