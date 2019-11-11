"Когда вижу в корыте живую рыбу, покупаю и выпускаю в пруд"

— В Умани шокировали разбитые дороги и неулыбчивые люди, — рассказывает 60-летний Гарри Ричардсон. Переехал год тому назад в Украину из Англии. Жил в городке Лик в графстве Стаффордшир близ Манчестера. Там 28 лет преподавал английский язык, литературу и историю в колледже при Кильском университете.

Не имел семьи в Англии. Жил одиноко 26 лет. В позапрошлом году познакомился с украинкой в "Фейсбуке". С Алиной долго переписывались. Потом приехал к ней в гости. Поразило, что она на первое место ставит семью. Тогда понял — ко мне в Англию не переедет. Поэтому решил поселиться в Умани.

Прежде чем приехать, попросил жену подыскать мне работу. Получаю 9 тысяч гривен учительской пенсии. Для меня это очень малая выплата.

— За работой обратилась в университет. Гарри не просто учитель английского языка. Он — сильный педагог. Обучал преподавателей последипломной практики, — говорит жена 49-летняя Алина Ричардсон.

В университете отказались взять на работу. Как иностранцу, должны назначить 25 тысяч гривен зарплаты. Для них это было сложно финансово. Нам порекомендовали попробовать устроиться в частный Аграрный лицей. Там согласились.

— В Англии продал все: двухэтажный дом, машину, — продолжает Гарри. — Уволился из колледжа. Все необходимые вещи упаковал в контейнер. Перевез его самолетом в Украину. Взял из дома самое ценное: мамин сервиз, несколько картин, свой портрет, фотографии. Еще две игрушки — мишку и солдатика, которыми играл в детстве.

Хотел привезти собаку Гилберта. Но ветслужба не дала документы. Алина посоветовала купить ту справку. Я не понял: как это купить? Оставил собаку друзьям.

Дом в Умани купили на две половины. Во второй — будет жить дочь Алины с семьей.

От первого брака Алина Ричардсон имеет сына 17-летнего Назара и дочь 26-летнюю Галину. Она замужем, воспитывает сына Тимофея.

Ричардсоны женились в Умани. Отмечали в местном кафе в английском стиле. Оно стало любимым местом Гарри.

— Адаптация проходила тяжело. Я никого не знал. Не имел друзей. Не знал языка. Очень большая разница в отношениях между мужчинами и женщинами. Украинские женщины доминируют. Жена спокойная и мягкая, но умудряется руководить мной. Пока на что-то решусь, она все сделала, — говорит Гарри Ричардсон.

— Англичанки не такие заботливые, как украинки. Алина всегда провожает меня на работу и следит, чтобы выглядел опрятно. Чтобы рубашка была выглажена, туфли блестели.

Работаю 11 часов в день. Утром преподаю английский в лицее. После обеда снимаю аудиторию в педколледже. Еще приглашают в детсад.

Говорю с учениками исключительно на английском. Опрвшиваю, что надо улучшить в уроках, что изменить или на что обратить внимание. А они в письмах рисуют сердечки со словами: "Ты лучший учитель в мире. Ничего не надо менять".

Когда прихожу с работы, все должно замереть. Смотрим фильмы, обсуждаем новости, политику. Четвертый раз перечитываю "Гарри Поттера". На днях жена научила играть в "дурака".

Летом любим лежать во дворе на шезлонгах. Сидим в тишине, что-то вспоминаем из прошлой жизни. В это время наблюдаем за пауками, как плетут паутину. Дома муху убить нельзя. Моль — Боже упаси. Алина говорит:"Моль шубу сожрет". Шубу можно купить еще одну, а у моли такая короткая жизнь.

Кроме Софиевского парка и магазинов, люблю гулять по базару. Когда вижу в корыте живую рыбу, покупаю и выпускаю в пруд. Ее не ем вообще. Рыба в рационе должна быть только морская.

Имею знакомую бабушку. Ей 85 лет. Она без зубов, но очень искренне улыбается. Своей улыбкой цепляет. Покупаю у нее что-нибудь. Какой-то огурец, хоть он может и не нужен. Даю ей больше денег. А в последнее время уже она дает больше яиц или овощей.

Никогда не торгуюсь. Люблю получать скидки только в магазинах.

За год адаптировался и вжился в украинскую культуру, чтобы меня знали. Когда идем по городу, говорю жене — давай посчитаем сколько поздороваются с тобой и со мной. Если ей два человека скажут "Привет", то мне - 20.

Сейчас счастливее, чем за всю предыдущую жизнь. Будто мне 16 лет. Чтобы быть с Алиной, изменил все кардинально. Для обоих это было сложное решение. У каждого своя культура, обычаи, традиции. Алина привыкла к украинскому семейному укладу. А со мной живет по-новому. Ее дети стали для меня как родные. Всегда хотел иметь сына и чтобы он был ветврачом. Назар в прошлом году поступил на ветеринара.

Англичане не едят овсянку на завтрак

Англичанин 60-летний Гарри Ричардсон не ест украинских традиционных блюд. Его жене из Умани пришлось изучать рецепты английских.

— Не любит наших супов и борщей. Когда приезжала в гости в Англию, то привезла гречку. Приготовила вкусно с мясом. Никто ее не ел. То, что англичане едят овсянку на завтрак — миф, — рассказывает 49-летняя Алина Ричардсон, жена Гарри. — Пробовала ему сварить. Удивлялся этой каше: "Зачем? Мы не едим такое. Что такого сделал, что ты приготовила кашу?"Заверила, для его же здоровья. Подсказал, для него лучше приготовить чизкейк. Из круп ест разве кус-кус. На завтраки даю йогурт с фруктами. Традиционные для него — кусочек бекона, два яйца, фасоль, грибы.

У украинцев все просто. Есть суп, борщ или каша с котлетой — и готов ужин. С Гарри такое не проходит. Приходится выдумывать каждый раз. Хотя английская кухня не такая уж и тяжелая. Но если сегодня приготовила, завтра его уже есть нельзя. Это вредная пища.

Гарри пьет только английский чай с сахаром и молоком. Им угощает студентов и знакомых. Сначала привозил из Англии. Теперь нашли поставщиков в Украине. Чай напоминает грузинский.

— Не хватает английских сыров. У них настоящий вкус. Алина покупает итальянский, — говорит Гарри Ричардсон. — Недавно нашла сыр с лавандой. Лаванда для англичан, как для украинцев — бархатцы. На днях увидел ее в Умани, купил букетик жене.