Игорь Скочиляс работал с четырех утра

- Более двух недель Игорь провел в реанимации. Время от времени ему становилось лучше, но опять начиналось обострение. Побороть болезнь он так и не смог, - говорит преподаватель Украинского католического университета 45-летний Тарас Тимо об историке Игоре Скочилясе, 53 года. С ним простились во Львове. Умер от осложнений коронавируса.

Игорь Скочиляс родился в селе Цыгане Борщевского района на Тернопольщине. Окончил исторический факультет Львовского университета им. Ивана Франко. Был доктором исторических наук. Заведовал кафедрой истории Украинского католического университета.

- Игорь был положительным и добрым человеком. Прекрасным ученым и руководителем-организатором, - рассказывает Тарас Тимо. - Из-под его пера выходили том за томом, статья за статьей, доклад за докладом. Чтобы все успеть, просыпался в четыре утра. Не раз получал палки в колеса своих добрых инициатив. Из-за этого терял здоровье, драгоценное время. Игорь изучал современную религиозную культуру и христианство в Украине. Был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше. Всегда оставался глубоко верующим человеком.

Скочиляса похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. У него остались жена Ирина и дочь Соломия.