- Художник должен быть голоден. Только в холодном подвале, при свече, можно создать шедевр, - говорил уличный художник Томас Орбелли. Скончался на 69-м году во Львове.

Томас родом из грузинского Тбилиси. Работал там архитектором. Говорил, что во Львов переехал из-за жизненной катастрофы. Подробностей не рассказывал. Стал уличным художником. Писал картины на картонках, старых пластинках и дощечках. Продавал.

- Я познакомился с Томасом в 2013 году, - говорит львовянин Станислав Кириллов. - Он научил истории мировой культуры и рассказал сотни интересных историй. Был неотъемлемым участником жизни Львова. Стиль его рисунков простой и сложный одновременно, неповторимый и чувственный. Он много работал. Был не просто художником, но и психологом - всегда мог дать дельный совет. Мы много говорили о кино.

- О Томасе говорили нехорошие вещи, что он был алкоголиком и бездомным. Это ложь, - продолжает Кириллов. - Он был активен и хотел многое успеть. Знал, что болен. Но ни разу не ныл. Еще в прошлом году несколько раз говорил, что должен больше успеть, потому что плохо себя чувствует. Помощи не просил. Когда его спрашивали о здоровье, отвечал: "Лучше всех". Хорошо знал украинский, хотя чаще общались на русском.

У Томаса Орбелли осталась сестра.