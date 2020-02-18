Феодосия Кобылянская четыре года жила на инсулине

Бывшая связная Украинской повстанческой армии Феодосия Кобылянская умерла на 97-м году в поселке Раздольном в Крыму. У нее был сахарный диабет.

— Ситуация стала критической, — рассказывает настоятель прихода Православной церкви Украины в Раздольненском районе Ярослав Гонтарь, 40 лет. Общался с Кобылянской. — Когда у Феодосии Карловны обнаружили диабет, она была на таблетках и соблюдала специальную диету. Последние четыре года жила на инсулине.

Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы Теребовлянского района на Тернопольщине. В Организацию украинских националистов поступила после окончания школы. В 1943-ем стала связной УПА. Через три года ее судили по обвинению в измене Родине.

— Когда забирала записки от повстанцев, меня выследили и арестовали, — рассказывала Феодосия Карловна. - Бросили в подвал к убитым бандеровцам. Так с трупами и спала. Били меня по-черному, кушать не давали.

Получила 10 лет лагерей. Наказание отбывала в российском Красноярске и в Казахстане. Работала на лесоповале и стройке.

— Хорошо было только летом, когда нас посылали собирать помидоры. Ели, сколько хотели. А так все время голодали. Когда освободилась, весила 40 килограммов.

На волю вышла в 1956 году. Вернулась в Микулинцы. Там вышла замуж и родила сына.

- После свадьбы муж начал подгуливать на работе, но как-то жили, - говорила Теодозия Карловна. — Через 10 лет стал поднимать руку на меня и ребенка. Когда был на работе, мы с сыном убежали из дома голые и босые. Поехали в Крым.

До пенсии Феодосия Кобылянская работала в Раздольненском потребсоюзе. После провозглашения независимости Украины стала первым председателем районной организации Конгресса украинских националистов.

— Все время жду, что кто-то за мной придет, — говорила после аннексии Крыма. — Самое главное для каждого народа — единство. Украинцы такие несчастные, потому что у нас этого нет.