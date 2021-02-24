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четверг, 25 февраля 2021 09:43

Украина перешла на новое время

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25 (12) февраля 1918 года Центральная Рада утвердила закон "О заведении в Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на среднеевропейское время". По закону с тех пор 15 февраля становилось 1 марта, а часы переводились на 1 ч. и 8 мин. назад.

Автор: www.dsnews.ua
  В феврале 1918 года было всего 15 дней
В феврале 1918 года было всего 15 дней

С переходом от аграрного к индустриальному обществу насущной становилась потребность унификации календаря и времени. Россия и, соответственно, подроссийские части Украины, в модернизационных процессах играли роль догоняющих стран и не были лидерами по которым можно осуществлять унификацию. К тому же уже давно установили значительные неточности юлианского календаря. И в России переходить на григорианский не хотели из-за того, что он 1582 года был внедрен буллой папы Римским Григорием ХIII, то есть руководителем конкурента РПЦ в христианском мире.

Автор: www.dsnews.ua
  Утвержден "Закон о заведении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на среднеевропейский время"
Утвержден "Закон о заведении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на среднеевропейский время"

После свержения самодержавия приоритетность русской православной церкви заметно упала. 2 апреля 1917 года временное правительство приняло постановление "Об отмене вероисповедных и национальных ограничений", а 27 июля - "О свободе совести". Это свидетельствовало об отделении церкви от государства. В постреволюционной прессе неоднократно говорилось о необходимости перехода на новый календарь. А центральные российские правительственные и советские газеты изначально датировались 2 стилями.

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Именно по григорианскому календарю 1917 года отметили 1 мая, как праздничный день. В "советском" обосновании этого решения отмечалось: "До сих пор российские рабочие праздновали свой пролетарский праздник 1 мая по старому стилю. Только в Западном крае и Польши рабочие выходили на улицу в один и тот же день с зарубежными братьями, то есть 18 апреля. Царская власть и православное духовенство тщательно охраняли старый стиль, видя в нем символ оторванности России от Европы и европейской мысли".

Вопрос о переходе на григорианский календарь для украинских чиновников активизировался с началом мирных переговоров со странами Четверного союза в Бресте и заключением 9 февраля Брестского мирного договора. Но в этом их опередила советская Россия, которая за день до подписания этого договора обнародовала декрет Совнаркома о переходе на западноевропейский календарь. Согласно которому после 31 января старого стиля наступало 14 февраля нового.

23 февраля 1918 года на заседании Совета министров УНР министр путей Евгений Сокович поднял вопрос "о стиле и времени" и предложил "установить на Украине киевское время". Совет министров согласился с таким предложением и поручила Министерству путей разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Малу Раду. Определенную мотивацию нового закона, предложил министр почты и телеграфа Григорий Сидоренко: "Украинское государство с заключением мира присоединилось к европейской культуре, стремится к ней - в Европе принято новый стиль".

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Автор: www.jnsm.com.ua
  Вырезка из газеты "Нова Рада" от (17 февраля) 2 марта 1918
Вырезка из газеты "Нова Рада" от (17 февраля) 2 марта 1918

Переход на новый стиль календаря и среднеевропейское время происходил непросто. Сообщение о переводе часов появились в печати 3, 4, а то и 5 марта. Это вносило свой момент дезорганизации, отдельные предприятия понесли убытки. Некоторые редакции сообщали своим читателям, что издание на февраль по подписке будут доставлять до конца марта. Дирекция киевского водоканала сообщала своих абонентов, что срок платы за февраль истекает 13 марта - 28 февраля, а в дальнейшем надо платить уже за март. Часть учебных заведений осталась верной "керенскому" времени. Поэтому учителя-совместители не успевали из одной школы в другую на свои уроки.

1918 год оказался не только без Рождества, но и с коротким февралем - всего 15 дней потому, что 16 февраля согласно закону Центральной Рады считалось уже 1 марта. Реформу календаря не признала Русская православная церковь, которая на тот момент оставалась единственной православной конфессией в Украине. Церковь продолжала жить по старому стилю. Одно из крупнейших церковных праздников - Пасху, что 1918 года по принятому в РПЦ календарю приходилась на 22 апреля, по светскому стилю отмечалась 5 мая. Уже после гетманского переворота. А церковное Рождество 25 декабря 1918-го пришлось на 7 января 1919 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять за основу законопроект, который отменит переход на летнее время. В Евросоюзе уже не 1-й год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение.

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Дата
25
февраля

Украина перешла на новое время

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