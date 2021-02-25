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четверг, 25 февраля 2021 12:44

Распалась военный блок

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Распалась военный блок
30 лет назад утратил силу Варшавский договор. Фото: realt.onliner.by

25 февраля 1991 года утратил силу Варшавский договор. Формировал военный блок, в который входили Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

Договор вступил в силу 1955 года. Участники обязывались в своих международных отношениях не угрожать применением силы. В случае вооруженного нападения на кого-либо из участников договора ему должны помогать всеми средствами, включая применение вооруженных сил.

После падения в 1989-1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы существование Варшавского договора потеряло смысл. 25 февраля 1991 года государства-участники ОВД упразднили ее военные структуры.

"С учетом глубоких изменений в Европе и для осуществления решений Московского совещания Политического консультативного комитета от 7 июня 1990 государства-участники Варшавского договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили отменить его военные органы и структуры до 31 марта 1991 года. Участники совещания отметили, что это решение призвано способствовать дальнейшему снижению военных потенциалов в Европе и переходу от блочных к общеевропейским структурам безопасности", - говорилось в совместном заявлении стран.

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1 июля 1991 в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия договора.

В Ливадийском дворце в Ялте 4 февраля 1945 года открылась конференция лидеров СССР, США и Великобритании. Обсудили геополитическую ситуацию в Европе. Секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль достигли важных стратегических соглашений о дальнейшей войны с Германией и Японией.

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Дата
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