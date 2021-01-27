Елена Шевченко умерла после операции

20 января похоронили депутата Черкасского городского совета 37-летнюю Елену Шевченко. Умерла от осложнений после неудачной операции.

- Елена - порядочный человек и прекрасный специалист. Никогда не изменяла собственным принципам. Всегда твердо отстаивала позицию, - говорит первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко, 37 лет. - Больно осознавать, что несколько дней тому назад мы говорили о планах на будущее, а сейчас ее уже нет. Елена стала жертвой халатности медперсонала частной клиники, куда легла на операцию. Виновные в ее смерти должны быть наказаны.

Елена Шевченко возглавляла фракцию "За будущее" Черкасского городского совета. Была заместителем директора департамента финансовой политики.

- Ее смерть стала для меня большим ударом, - говорит подруга 32-летняя Ирина Суслова. - Она светлый человек. Талантливая и профессиональная. Ее любили и уважали. Ей верили, ею восхищались. Елены нам будет очень не хватать.

По факту смерти Елены Шевченко возбудили два уголовных дела. Продолжается экспертиза. У нее осталась дочь 10-летняя София.