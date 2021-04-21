Дженнифер Лопес расторгла помолвку

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер ЛОПЕС разошлась с бейсболистом Алексом Родригесом, 45 лет. После помолвки в 2019-ом свадьбу дважды переносили. Под венец так и не пошли.

- Устроить свадьбу помешала эпидемия коронавируса. Не расстроилась. Чувствовала, что нужно немного подождать. И время все расставило на свои места. Мы с Алексом осознали, что нам лучше быть друзьями. Будем стараться сохранить хорошие отношения. Продолжим сотрудничать и поддерживать друг друга в нашем общем бизнесе и проектах, - говорит певица.

Дженнифер и Алекс познакомились во время отдыха на Багамских островах. Через два года объявили о помолвке. Оба раньше были женаты. От предыдущих отношений мужчина имеет дочерей: 17-летнюю Наташу и Эллу, 13 года. Лопес воспитывает двойняшек 12-летних Макса и Эмми.

- Алекс сразу нашел общий язык с моими детьми. Мы часто проводили время вместе, выбирались в совместные путешествия. Он стимулировал Макса и Эмми заниматься спортом. Теперь будут по нему скучать. Мои дети очень активные, никогда не сидят на месте. Знают, что их мама - известный человек. Но нос не задирают.

Дженнифер Лопес в браке была трижды. Впервые вышла замуж в 1997 за кубинского официанта Охани Ноа. Купила любимому ресторан. Через два года развелись. Со вторым мужем, хореографом Крисом Джаддом, прожила год. Детей родила в браке с певцом Марком Энтони. Отношения с ним продолжались дольше - 10 лет.

Крутила роман с актером 48-летним Бенном Аффлеком. Объявляли о помолвке, но свадьбу так и не сыграли. Имела отношения с младшим на 18 лет танцором Каспером Смартом и канадским рэпером 30-летним Обри Дрейком.

- Ребята самоуверенные и наглые, а с возрастом начинают все больше в себе сомневаться, - говорит Лопес. - Мне нравятся молодые мужчины, потому что они верят, что могут свернуть горы.