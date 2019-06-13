Двухсоттысячный город не готов к чрезвычайным ситуациям

Авария в Збаржевке показала, что город Белая Церковь Киевской области с 200 тыс. жителей не готов к экстренным ситуациям. Имел запас воды на одни сутки. В советские времена в районе было 12 подземных скважин, которые могли обеспечить водой весь район. Они заилены.

- Город не имеет запасов воды, - говорит 52-летняя Елена Выговская, инженер гидротехник из Белой Церкви. - Мы не первый год просили у города и области резервный источник. Загрязнение имеет локальный характер. Однако нехватка воды становится проблемой. Вода в реке Рось почти не обновляется, уменьшается наполненность.

- Самая большая проблема в том, что белоцерковская власть провела заседание, закрытое для журналистов. 33 года тому назад так же скрывали последствия аварии на Чернобыльской станции, - говорит юрист Александр Леменов из Белой Церкви. - Я послал запрос о протоколах и принятых решениях. Готовлю судебный иск, раз местная власть "закрывает" информацию.