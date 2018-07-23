Львовянка 16-летняя Соломия Леньо получила две награды на конкурсе для изобретателей "Интел ИСЕФ" в Соединенных Штатах Америки. В нем участвовало около 2,5 тыс. подростков из 75 стран мира

Соломия представила программу искусственного интеллекта, которая поможет врачам выявлять у пациентов патологии сердечно-сосудистой системы.

- В седьмом классе поехала в летний лагерь Малой академии наук, - рассказывает Соломия. - Там увлеклась темой искусственного интеллекта. Начала искать статьи об этом в интернете и научных журналах. Впоследствии решила свои знания применить в медицине. Моя программа анализирует электрокардиограмму и определяет диагноз пациента. Разработка будет полезной для стран, в которых неразвита медицина. Ее можно применять и в других медицинских обследованиях. Например, для анализа электроэнцефалограммы головного мозга. В ближайшее время планирую перевести разработку в мобильное приложение. Так анализ медицинского исследования можно будет получить в любых условиях.

За победу в конкурсе девушка получила $2,5 тыс.

- Деньги потрачу на учебу и путешествия, - говорит.

В этом году Соломия окончила школу. На ВНО по всем предметам набрала в среднем 190-195 баллов. Планирует поступать в Украинский католический университет. Хочет стать программистом.

- Регулярно получаю рассылки с предложениями учебы в США. Но учиться за рубежом не планирую, - говорит девушка. - Друзья знают, что я помешана на науке. Однако нахожу время и на отдых и развлечения. Занимаюсь рукоделием, люблю фотографировать, слушать музыку. Во время каникул работаю аниматором при церкви Покрова Пресвятой Богородицы во Львове.