"До свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети"

- Ну, держитесь, люди добрые. И пусть судьба решит, достойна я этой сцены или нет, — говорит киевлянка 33-летняя Виктория ЯГИЧ перед выступлением в девятом сезоне проекта "Голос страны". На слепых прослушиваниях исполнила песню "Энтер Сэндмен" американской группы "Металлика". К ней повернулись все четверо судей.

— Выбор песни был довольно рискованный, потому что это не совсем формат шоу, — рассказывает Виктория Ягич. Видео ее выступления в "Ютуб" за две недели набрало более 1,1 млн просмотров. — Но я знала, что в креслах судей сидят крутые музыканты, и равнодушными не останутся. Старалась вложить в песню все, что чувствовала. Надеялась, что повернется Потап. Но не исключала и такого, что никто не отреагирует. Думала, спою, низко поклонюсь и пойду домой. Но когда развернулись все судьи, хотелось оторваться от земли и полететь. Выбрать тренера было трудно. Мне нужен наставник, который подсказал бы, как двигаться дальше. Сердцем почувствовала, что должна идти в команду Потапа.

Виктория Ягич родилась в городе Ватутино Черкасской области. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Имеет диплом магистра театрального искусства.

- С первого курса участвовала в концертах Михаила Поплавского, - рассказывает. — Началось с того, что с однокурсницами подготовили танцевальный номер. Понравился заведующей кафедрой. Та рассказала Михаилу Михайловичу. Так мы вошли в его балетную группу. Впервые танцевали под песню "Сало". Иногда и сейчас работаю с Поплавским.

Была одной из четырех участниц шоу-балета толстушек "Голд Ас". С девушками садились на шпагат, показывали трюки. Участвовали в шоу "Україна має талант". Выступали на концертах "95 квартала", "Х-Факторе", "Бигуди-шоу". Снималась в нескольких клипах. Так научилась держаться на сцене.

Пять лет Виктория Ягич — солистка кавер-группы "Узвар". Коллектив имеет в репертуаре около 200 песен.

— Группу создали с мужем, — рассказывает певица. — Перевожу известные песни. Исполняем их, добавляя украинский колорит. Сейчас записываю первый альбом. Среди поклонниц есть три киевлянки, которые два года ходят на наши концерты. Первой нас услышала дочь. На одно из выступлений уговорила прийти мать. В следующий раз взяли и бабушку, которой почти 70. На концертах они отрываются: танцуют и подпевают. Всегда посвящаю им одну из песен. Любят народные, обожают "Червону руту".

Мать Виктории 56-летняя Наталья Михайловна — предприниматель, отец Андрей Яковлевич, 57 лет, держит мельницу. Женщина почти 10 лет живет в браке с гитаристом 37-летним Дмитрием Чубурем. Воспитывают 4-летнего Стефана и Якова, 2 года.

- Раньше боялась, что не буду любящей мамой. Но после рождения детей поняла, что я - типичная мама-фанатка. У детей разные фамилии. У Стефана — Чубур, а у Якова — Ягич, полный тезка моего дедушки по отцовской линии. Эта фамилия нам досталась от прапрапрадеда. На самом деле он был Бойко. Но во время войны поменялся с товарищем-хорватом Ягичем. Так они спасли друг другу жизнь.

Девичью фамилию не меняла, потому что с мужем только венчаны. После знакомства общались девять лет. А потом поняли, что имеем много общего, и начали встречаться. До регистрации брака и свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети. Мечтаю о роскошной свадьбе с классными музыкантами. Хочу отгулять ее в селе Зеленьков Тальновского района, откуда мама родом, в "балгане", с коврами, елкой и народными традициями. О таких свадьбах у меня с детства остались приятные воспоминания.