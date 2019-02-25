"До свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети"

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 378
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1260
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 630
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 864
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5778
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1719
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42582
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1143
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4032
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2790
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2214
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5184
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
2 Просмотров: 360
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 05:45

"До свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети"

  Комментировать
 

- Ну, держитесь, люди добрые. И пусть судьба решит, достойна я этой сцены или нет, — говорит киевлянка 33-летняя Виктория ЯГИЧ перед выступлением в девятом сезоне проекта "Голос страны". На слепых прослушиваниях исполнила песню "Энтер Сэндмен" американской группы "Металлика". К ней повернулись все четверо судей.

— Выбор песни был довольно рискованный, потому что это не совсем формат шоу, — рассказывает Виктория Ягич. Видео ее выступления в "Ютуб" за две недели набрало более 1,1 млн просмотров. — Но я знала, что в креслах судей сидят крутые музыканты, и равнодушными не останутся. Старалась вложить в песню все, что чувствовала. Надеялась, что повернется Потап. Но не исключала и такого, что никто не отреагирует. Думала, спою, низко поклонюсь и пойду домой. Но когда развернулись все судьи, хотелось оторваться от земли и полететь. Выбрать тренера было трудно. Мне нужен наставник, который подсказал бы, как двигаться дальше. Сердцем почувствовала, что должна идти в команду Потапа.

Виктория Ягич родилась в городе Ватутино Черкасской области. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Имеет диплом магистра театрального искусства.

- С первого курса участвовала в концертах Михаила Поплавского, - рассказывает. — Началось с того, что с однокурсницами подготовили танцевальный номер. Понравился заведующей кафедрой. Та рассказала Михаилу Михайловичу. Так мы вошли в его балетную группу. Впервые танцевали под песню "Сало". Иногда и сейчас работаю с Поплавским.

Была одной из четырех участниц шоу-балета толстушек "Голд Ас". С девушками садились на шпагат, показывали трюки. Участвовали в шоу "Україна має талант". Выступали на концертах "95 квартала", "Х-Факторе", "Бигуди-шоу". Снималась в нескольких клипах. Так научилась держаться на сцене.

Пять лет Виктория Ягич — солистка кавер-группы "Узвар". Коллектив имеет в репертуаре около 200 песен.

— Группу создали с мужем, — рассказывает певица. — Перевожу известные песни. Исполняем их, добавляя украинский колорит. Сейчас записываю первый альбом. Среди поклонниц есть три киевлянки, которые два года ходят на наши концерты. Первой нас услышала дочь. На одно из выступлений уговорила прийти мать. В следующий раз взяли и бабушку, которой почти 70. На концертах они отрываются: танцуют и подпевают. Всегда посвящаю им одну из песен. Любят народные, обожают "Червону руту".

Мать Виктории 56-летняя Наталья Михайловна — предприниматель, отец Андрей Яковлевич, 57 лет, держит мельницу. Женщина почти 10 лет живет в браке с гитаристом 37-летним Дмитрием Чубурем. Воспитывают 4-летнего Стефана и Якова, 2 года.

- Раньше боялась, что не буду любящей мамой. Но после рождения детей поняла, что я - типичная мама-фанатка. У детей разные фамилии. У Стефана — Чубур, а у Якова — Ягич, полный тезка моего дедушки по отцовской линии. Эта фамилия нам досталась от прапрапрадеда. На самом деле он был Бойко. Но во время войны поменялся с товарищем-хорватом Ягичем. Так они спасли друг другу жизнь.

Девичью фамилию не меняла, потому что с мужем только венчаны. После знакомства общались девять лет. А потом поняли, что имеем много общего, и начали встречаться. До регистрации брака и свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети. Мечтаю о роскошной свадьбе с классными музыкантами. Хочу отгулять ее в селе Зеленьков Тальновского района, откуда мама родом, в "балгане", с коврами, елкой и народными традициями. О таких свадьбах у меня с детства остались приятные воспоминания.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"До свадьбы руки не доходят. Сначала не было денег, потом — родились дети"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації

Авиация Люфтваффе пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимое будущее Украины

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 42289
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 41647
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 28836
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 4 Просмотров: 23238
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 13437
Люди
Марат Башаров сломал жене нос
Марат Башаров сломал жене нос Просмотров: 81
"Закрыл парикмахерскую и продал коров"
"Закрыл парикмахерскую и продал коров" Просмотров: 18
"Показал пистолет: "Дорогая, ты не поняла, с кем имеешь дело?"
"Показал пистолет: "Дорогая, ты не поняла, с кем имеешь дело?" Просмотров: 36
Хайди Клум беременна в пятый раз
Хайди Клум беременна в пятый раз Просмотров: 396
"За неделю сердце останавливалось пять раз"
"За неделю сердце останавливалось пять раз" Просмотров: 54
Больше всего комментируют
25
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
9
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
8
MARUV не поедет на Евровидение
4
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 268
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua