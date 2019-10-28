Дмитрий Фесенко боролся с раком мозга

- Знал Дмитрия с 14 лет. Вместе учились в школе, затем - воевали на Донбассе, - говорит 36-летний Андрей ОРЛОВ о товарище Дмитрии ФЕСЕНКО, 36 лет. Несколько лет боролся с раком костного мозга. Умер 21 октября. У него оборвался тромб, говорят.

- Дмитрий воевал три года, - рассказывает мужчина в военной форме у Свято-Успенского собора в Полтаве. Здесь прощаются с Фесенко. - Служил в батальоне "Донбасс", был снайпером и разведчиком. Стал примером силы, патриотизма и безграничной любви к жизни.

Проститься с мужчиной приходят несколько десятков человек. Отдельным автобусом приезжают бойцы батальона "Донбасс".

- На Диму равнялись в своих компаниях, - говорит Андрей Орлов. - Всегда улыбался. Активный, спортивный, на позитиве. Никогда не сдавался, даже когда заболел. До последнего занимался спортом. На днях должен был ехать в США на очередной марафон.

У Фесенко остались жена Виктория и двое дочерей от первого брака. Его похоронили в Полтаве на Аллее героев.