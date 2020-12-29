"Детей заводить не собираемся"

Шоумен и актер 51-летний Антин Мухарский официально взял в жены искусствоведа Елизавету Бельскую, 33 года. Пара расписалась в Турции. Три года тому назад обвенчались в Украине.

- На самом деле наш брак создан на небесах. Потому что мы первое, что сделали - обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой, — говорит Антин Мухарский.

С Елизаветой Бельской он познакомился в 2011-м. Начали встречаться через три года - через несколько месяцев после того, как шоумен подал на развод с телеведущей Снежаной Егоровой. Жил с ней в браке с 2006 года. Имеют троих детей - 8-летнего Ивана, Арину, 10 лет, и 13-летнего Андрея. О разводе объявили в 2016-ом. Егорова восемь месяцев не давала бывшему мужу видеться с детьми, потому что не заплатил 400 тыс. грн алиментов. Суд обязал его платить на каждого из детей по 8 тыс. грн ежемесячно. Такую сумму он назвал "истреблением мужчин" на законодательном уровне. После того как в Украине приняли закон об усилении ответственности неплательщиков алиментов, Мухарский покинул страну. Жил в Греции, Испании, США, Канаде и Турции.

- На чужбине жил на 6 евро в день. Ел гречку, овощи и фрукты, пил воду. У меня даже были суицидальные мысли, — говорил тогда Антин. — Елизавета вывела меня из депрессии после развода. Вдохновляла на подвиги. Благодаря ей бросил пить и начал заниматься спортом.

После бракосочетания супруги вернулись в Украину. Живут на даче родителей Мухарского под Киевом.

- Главное в наших отношениях — доверие, — говорит Антин. - Выдал любимой пароли от свои телефонов и соцсетей. Мы уважаем друг друга, даже дома обращаемся на "вы". Когда собирался признаться, повел любимую в ювелирный магазин. Сказал: "Лиза, я буду вам признаваться. Поэтому выберите обручальное кольцо, которое больше всего нравится". Руку и сердце предложил ей в нашем любимом ресторане.

Елизавета Бельская раньше замужем не была. Для Антина Мухарского это третий брак. От первой жены имеет двух взрослых детей.

— Мы с Лизой не собираемся заводить детей, - говорит Антин. - Хотим посвятить жизнь друг другу.