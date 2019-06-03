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вторник, 04 июня 2019 05:15

Денис Руденко восемь дней был в коме

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В Полтаве похоронили видеооператора 40-летнего Дениса РУДЕНКО. В ночь на 11 мая его избили неизвестные. Восемь дней провел в реанимации районной больницы.

- На Дениса напали около 23:00 неподалеку от его дома, - рассказывает знакомая Татьяна Фетисова, 37 лет. - В больницу он попал в тяжелом состоянии. Был выбит один глаз и сломано основание черепа. Медики удалили гематому мозга. Через несколько дней Денис начал идти на поправку. Но в ночь на 19 мая состояние ухудшилось - резко упало давление. Врачи не смогли его реанимировать.

- Спасением Дениса занимались 470 человек, - говорит подруга Елена Русанова-Коблицкая. - Он был самый добрый и самый светлый человек на свете. Виновных в его смерти обязательно найдут.

Полицейские задержали одного подозреваемого. У него изъяли мобильный телефон Руденко. Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Денис Руденко зарабатывал съемкой видео. Имел канал на "Ютюб".

- Его видео заставляли улыбаться и позволяли снова почувствовать тепло снятых моментов. Он был свободный, честный и настоящий. Имел прекрасный вкус, - говорит визажист Евгения Травкина из Полтавы.

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