Анико Рехвиашвили три месяца была на больничном

- Я люблю балет патологически - он меня волнует и впечатляет. Мне кажется, я понимаю танец. Мое увлечение естественное - как у кого-то живопись, математика или стихи, - говорила художественный руководитель балета Национальной оперы Украины 55-летняя Анико РЕХВИАШВИЛИ. Ее не стало 16 ноября в Киеве.

- Анико Юрьевна тяжело болела, - говорят в пресс-службе театра. - С начала театрального сезона не выходила на работу.

Анико Рехвиашвили родилась в Киеве. Окончила хореографическую студию Государственного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского и хореографическое отделение Киевского института культуры. В 1995 году создала балетный театр "Анико балет". Была его художественным руководителем и балетмейстером. Потом заведовала кафедрой современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств.

Художественным руководителем балетной труппы Национальной оперы Анико Рехвиашвили назначили в 2013 году. С тех пор поставила десятки успешных спектаклей. Самые известные: "Венский вальс", "Дама с камелиями", "Дафнис и Хлоя", "Снежная королева", "Ярослав Мудрый". Перед смертью работала над балетом "Красавица и чудовище". Была замужем. С мужем воспитала сына.

- Карьерой я обязана мужу, - говорила Рехвиашвили. - Если бы он требовал, чтобы я занималась только им и семьей, у меня ничего не получилось бы в театре. Я точно знала, что вернусь с работы домой и там стану женщиной, которую и поругают, и пожалеют, и приголубят. Я там не главная. И слава Богу.