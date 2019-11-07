Анатолий Носиков выиграл путевку в санаторий

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 819
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1971
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5076
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5490
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6750
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 774
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3537
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 180
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 06:50

Анатолий Носиков выиграл путевку в санаторий

  Комментировать
 

- Никогда в жизни ничего не выигрывал, а тут так повезло. Когда увидел себя в списке победителей, очень обрадовался, - говорит 76-летний Анатолий Носиков из села Терновка Новоархангельского района Кировоградской области.

Он выписал "Газету по-украински". Прислал копию квитанции в редакцию и выиграл путевку в санаторий.

- Я живу сам, шесть лет назад похоронил жену, - рассказывает Анатолий Федорович. - Спросил одну невестку, вторую, женину сестру. Но ни у кого не получалось поехать. Согласилась родственница Мария Яковлевна из Ивано-Франковской области.

В санатории "Черче" в Рогатинском районе Ивано-Франковской области они отдыхали с 20 мая по 6 июня.

- Нам там очень понравилось. Я в советские времена был в санаториях раз 10. Работал всю жизнь водителем КамАЗа. Объездил почти всю Украину. Сейчас на пенсии. Держу город, но засаживаю только половину, - говорит Анатолий Носиков.

"Газету по-украински" выписывает 13 лет.

- Мне ее посоветовала директор школы Елена Черная. Я пришел на почту, хотел выписать какое-то издание. А она показывает "Газету по-украински". Говорит: "Вот эта хорошая". С тех пор выписываю ежегодно, - добавляет Анатолий Носиков. - Я родом из Терновки. Отец погиб на войне. Я пошел работать на конюшню с 15 лет. Затем окончил курсы шоферов. Работал с 1961 по 2010 год. Жена Валя всю жизнь работала дояркой, а затем - на птицеферме. Прожили вместе 45 лет. У нее оборвался тромб. Я тогда зашел в дом. Она сварила борщ, вышла на улицу, упала и все. Воспитали двух сыновей Виктора и Александра. Имею трех внуков. Девочки Лиля и Саша - еще студентки, а внук Сергей работает инженером.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анатолий Носиков выиграл путевку в санаторий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 10512
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8280
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8254
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 7542
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 7110
Люди
"Жена продала несколько привезенных из Японии.кофточек. Меня сделали невыездным"
"Жена продала несколько привезенных из Японии.кофточек. Меня сделали невыездным" Просмотров: 207
"Муж не давал деньги на искусственное оплодотворение, поэтому взяла кредит"
"Муж не давал деньги на искусственное оплодотворение, поэтому взяла кредит" Просмотров: 783
Василий Крыжов умер во время игры в шашки
Василий Крыжов умер во время игры в шашки Просмотров: 126
Делает 400 выстрелов в минуту
Делает 400 выстрелов в минуту Просмотров: 45
Соломию Бенедык автомобиль сбил на переходе
Соломию Бенедык автомобиль сбил на переходе Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 761
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua