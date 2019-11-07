Анатолий Носиков выиграл путевку в санаторий

- Никогда в жизни ничего не выигрывал, а тут так повезло. Когда увидел себя в списке победителей, очень обрадовался, - говорит 76-летний Анатолий Носиков из села Терновка Новоархангельского района Кировоградской области.

Он выписал "Газету по-украински". Прислал копию квитанции в редакцию и выиграл путевку в санаторий.

- Я живу сам, шесть лет назад похоронил жену, - рассказывает Анатолий Федорович. - Спросил одну невестку, вторую, женину сестру. Но ни у кого не получалось поехать. Согласилась родственница Мария Яковлевна из Ивано-Франковской области.

В санатории "Черче" в Рогатинском районе Ивано-Франковской области они отдыхали с 20 мая по 6 июня.

- Нам там очень понравилось. Я в советские времена был в санаториях раз 10. Работал всю жизнь водителем КамАЗа. Объездил почти всю Украину. Сейчас на пенсии. Держу город, но засаживаю только половину, - говорит Анатолий Носиков.

"Газету по-украински" выписывает 13 лет.

- Мне ее посоветовала директор школы Елена Черная. Я пришел на почту, хотел выписать какое-то издание. А она показывает "Газету по-украински". Говорит: "Вот эта хорошая". С тех пор выписываю ежегодно, - добавляет Анатолий Носиков. - Я родом из Терновки. Отец погиб на войне. Я пошел работать на конюшню с 15 лет. Затем окончил курсы шоферов. Работал с 1961 по 2010 год. Жена Валя всю жизнь работала дояркой, а затем - на птицеферме. Прожили вместе 45 лет. У нее оборвался тромб. Я тогда зашел в дом. Она сварила борщ, вышла на улицу, упала и все. Воспитали двух сыновей Виктора и Александра. Имею трех внуков. Девочки Лиля и Саша - еще студентки, а внук Сергей работает инженером.