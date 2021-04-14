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четверг, 15 апреля 2021 06:25

Анастасия Приходько родила в третий раз

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"Я публичный человек. Наверное, давно должна была бы пробежаться по всем телеканалам, рассказать замечательную новость и прославиться на этом. Но я берегу семейные ценности. Хотелось как можно дольше защищать маленького человека от большого взрослого мира. Именно поэтому моя третья беременность была под семью печатями, — говорит певица 33-летняя Анастасия ПРИХОДЬКО. Она в третий раз стала матерью.

Анастасия живет в браке со столичным бизнесменом Александром, 36 лет. Обвенчались в 2012-ом. Официально отношения оформили через год. Воспитывают общего сына 5-летнего Гордея.

- С Александром познакомились более 20 лет тому назад. Он был моей первой любовью. Потом наши пути разошлись, - рассказывает. - Но через девять лет случайно встретились и оказалось, что чувства никуда не исчезли. Теперь с Александром мы ходим и в цирк, и в кино, и в дельфинарий, и в театры. Это то, чего я так хотела. В предыдущем браке не чувствовала поддержки от мужа. Понимала, что все на мне. А теперь рядом есть человек, который готов взять на себя ответственность. Это - счастье.

Ранее певица была замужем за бизнесменом Нури Кухилавой из Абхазии. Имеет от него дочь Нану, 11 лет.

- Нана не общается с биологическим отцом, потому что он этого не заслуживает. Нури начал изменять мне через год после женитьбы. Решилась уйти от него, потому что поняла, что ребенок будет счастлив только возле счастливой мамы, — говорит Приходько. - Детям разрешаю практически все. Не наказываю. Они вольны делать, что хотят. Но при этом слушаются. Если бы их не было, у меня не было бы ради кого жить.

Автор: Марта ГАЛКА
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