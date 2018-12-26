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среда, 26 декабря 2018 11:45

Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область

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Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область
Перекрыли въезд в Полтавскую область. Фото: ОТВ

С 11:00 26 декабря закрыли проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения Полтавской области. Также ограничили движение транспорта на местных автодорогах.

Об этом сообщили на сайте Полтавской облгосадминистрации.

Автодороги перекрыли в связи со сложными погодными условиями, в частности из-за снегопадов и снежных заносов.

Председатель облгосадминистрации Валерий Головко дал поручение органам местного самоуправления и райгосадминистрациям, чтобы те провели работу с населением на соответствующих территориях относительно воздержания от поездок на частном и пассажирском транспорте.

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Руководство области обратится к Укрзализныце с просьбой предоставить дополнительные поезда для удобства перевозки пассажиров.

Об открытии движения сообщат дополнительно. Сейчас многие дороги Полтавской области стоят в пробках.

25 декабря в Полтавской области выпало до 1 м снега. Спасатели и полицейские разместили фотографии, на которых извлекали из снега застрявшие автомобили.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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