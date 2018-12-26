Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область

С 11:00 26 декабря закрыли проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения Полтавской области. Также ограничили движение транспорта на местных автодорогах.
Об этом сообщили на сайте Полтавской облгосадминистрации.
Автодороги перекрыли в связи со сложными погодными условиями, в частности из-за снегопадов и снежных заносов.
Председатель облгосадминистрации Валерий Головко дал поручение органам местного самоуправления и райгосадминистрациям, чтобы те провели работу с населением на соответствующих территориях относительно воздержания от поездок на частном и пассажирском транспорте.
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Руководство области обратится к Укрзализныце с просьбой предоставить дополнительные поезда для удобства перевозки пассажиров.
Об открытии движения сообщат дополнительно. Сейчас многие дороги Полтавской области стоят в пробках.
25 декабря в Полтавской области выпало до 1 м снега. Спасатели и полицейские разместили фотографии, на которых извлекали из снега застрявшие автомобили.
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